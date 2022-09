Giulia Stabile, che fine ha fatto dopo Amici? ‘Costretta’ a mollare tutto

Giulia Stabile, l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi, amata e seguita da tutti. Dopo il talent di Canale 5, ha raggiunto un successo incredibile, infatti, la sua carriera ha spiccato il volo, ma ora è costretta a mollare tutto: scopriamo cosa è accaduto, incredibile.

Giulia Stabile dopo Amici – Lettoquotidiano.itGiulia Stabile, uno dei volti più noti e apprezzati di Amici di Maria De Filippi. Grazie al suo talento e alla sua bravura è riuscita a trionfare nella ventesima edizione del talent di Canale 5. La danza, l’ha portata a dover fare dei sacrifici, infatti, a causa degli allenamenti ha dovuto rinunciare di essere presente alle lezioni di scuola, infatti, ha continuato a studiare da privatista.

Sicuramente lasciare i suoi compagni di classe e la sua scuola non sarà stato facile per lei, ma tutti questi sforzi l’hanno portata ad un successo incredibile. Ma ora è nuovamente costretta a mollare tutto, il motivo? E’ davvero sconcertante: scopriamo di più.

Giulia Stabile costretta a mollare tutto

Dopo aver vinto la ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi, Giulia Stabile ha raggiunto un successo incredibile. Ha 20 anni ma ha già una carriera costellata da grandi soddisfazioni.

Come ben saprete, dopo la sua vittoria, la De Filippi l’ha voluta fortemente nel corpo di ballo dei ballerini professionisti, nel talent. Ma a settembre sarà costretta a mollare la scuola più amata di Canale 5, per lavorare in un altro ruolo.

La Stabile, infatti, molto presto la rivedremo a Tu si Que Vales, al fianco di Belen Rodriguez, Martín Castrogiovanni e Alessio Sakara. E’ una notizia bomba super confermata, dato che sui social la ballerina si è mostrata in studio durante le registrazioni dello show. Ma per lei ci sono altri importanti progetti futuri: scopriamo di più.

Giulia Stabile, nuovi progetti | Incredibile

Recentemente Giulia Stabile ha rilasciato una lunga intervista a Il Fatto Quotidiano, dove ha parlato principalmente dei suoi progetti. Ha rivelato che ci aspettano tantissime novità, dato che ha avuto diverse proposte lavorative molto importanti. Come doppiare un film d’animazione, “Il mostro dei mari” disponibile su Netflix. La Stabile ha raccontato:

“Doppiare per la prima volta è stata un’esperienza bellissima, anche se solo un piccolo assaggio. All’inizio non è stato semplice, mi sono sempre vergognata un po’ della mia “vocina”

Per lei sarà una nuova esperienza che vivrà al 100%, un’opportunità grandiosa. Tutto questo è grazie alla sua bravura, ma è anche merito del supporto che riceve ogni giorno dai suoi fan che la sostengono sempre. Per non parlare di Maria De Filippi che ha sempre creduto in lei.