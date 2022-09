Fondi di caffé, gettali nel lavandino prima di andare a letto: è importantissimo

By

Ecco che vi sveliamo le ragioni per cui dovreste sempre mettere i fondi di caffé all’interno del vostro lavandino. Il motivo è incredibile.

Continuate a leggere per scoprire tutti i segreti dei fondi di caffè e in particolare perché versarli sempre nel lavandino prima di andare a letto.

Cosa fare con i fondi di caffé

Il caffè è la seconda bevanda più consumata al mondo, preceduta solo dall’acqua, motivo per cui ne sono state sviluppate numerose varianti. Nonostante sia consigliabile scegliere un caffè tostato naturalmente per sfruttarne tutte le proprietà, qualsiasi tipo di caffè apporta molti benefici all’organismo.

Innanzitutto è un bruciagrassi naturale e migliora le prestazioni fisiche. Inoltre, contiene nutrienti essenziali che aiutano a ridurre il rischio di malattie neurodegenerative, diabete e alcuni tipi di cancro.

È un antiossidante molto potente ed è anche una fonte di fibre. È una bevanda molto tradizionale in molti Paesi del mondo, in cui i suoi consumatori affermano che “non possono funzionare senza bere il caffè al mattino”. Il caffè è un antiossidante molto potente ed è anche una fonte di fibre, ma il suo pieno potenziale viene davvero sfruttato?

Quando viene preparato il caffè, i fondi di caffè vengono creati come residuo. Ma la realtà è che questa sostanza residua ha anche proprietà molto interessanti e può essere utilizzata quotidianamente per diversi usi.

I fondi sono noti per le loro caratteristiche fertilizzanti. Funzionano particolarmente bene su quelle piante che hanno bisogno di crescere in terreno acido, come le ortensie.

Se mescolando un cucchiaio di caffè macinato con olio d’oliva e una goccia di olio essenziale a piacere, si ottiene un esfoliante naturale. Inoltre, la caffeina migliora il metabolismo dei grassi. Questo è il motivo per cui la maggior parte delle creme anticellulite contengono questo ingrediente. Per fare un rimedio naturale, è sufficiente mescolare i fondi di caffè con l’olio di cocco e massaggiare la zona desiderata in cerchi.

Per la sua capacità colorante, l’utilizzo dei fondi delicatamente passandoli sul corpo al momento della doccia consentirà alla pelle di assumere un tono dorato senza la necessità di utilizzare alcun prodotto chimico.

Cospargere di fondi di caffè secchi nelle aree in cui viaggiano le formiche le respingerà, evitando l’uso di insetticidi. D’altra parte, è una soluzione per tenere i gatti lontani dalle piante del giardino, spargendo il terreno insieme a bucce di limone e arancia.

Perché tutti li gettano nel lavandino

La caffeina ha un alto contenuto di azoto, che aumenta la capacità del carbonio di assorbire i cattivi odori. Ecco perché posizionare i fondi in un contenitore ben ventilato aiuterà a dissipare eventuali odori sgradevoli.

Ed è anche per questo che molte persone stanno gettando i fondi di caffè nel lavandino e nel wc. Versarli lì prima di andare a dormire farà in modo che lo scarico si pulisca durante la notte.

Inoltre, farà in modo che non emani cattivi odori. Potete dimenticarvi, quindi, l’acquisto di costosi prodotti chimici, che non solo danneggiano l’ambiente ma anche le vostre tasche.