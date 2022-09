“Finalmente, auguroni”, Pier Silvio e Silvia Toffanin: tutta Italia felicissima per loro

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin dopo molti anni hanno festeggiato un evento molto speciale facendo una cosa che non avevano mai fatto. Tutta l’Italia si è espressa felice per loro.

Silvia Toffanin è una conduttrice televisiva italiana considerata tra le più eleganti e garbate del panorama televisivo che da molti anni conduce il programma Verissimo in onda sui canali Mediaset.

La donna, a partire dal 17 settembre tornerà su Canale 5 con la nuova stagione della trasmissione, confermata anche quest’anno con un doppio appuntamento settimanale, quello del week-end.

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi lo hanno fatto dopo tanto tempo

Nelle prime puntante la Toffanin avrà ospite gli attori Can Yaman e Francesca Chillemi, che dal 30 settembre saranno protagonisti della nuova fiction Mediaset, Viola come il mare e tra gli altri ospiti ci saranno anche le opinioniste della settima edizione del Grande Fratello Vip, Orietta Berti e Sonia Bruganelli, Federica Pellegrini, reduce dal suo matrimonio, Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi che hanno vinto l’oro agli Europei di atletica 2022 e la cantante Elodie.

La Toffanin, da molti anni è legata a Pier Silvio Berlusconi anche se i due non si sono mai sposati e su questo argomento più volte hanno dichiarato che non serve un etichetta o un documento per confermare il loro amore.

I due hanno deciso di vivere in una città lontano dal caos cittadino e dagli eventuali paparazzi, per questo motivo hanno deciso di trascorrere i loro giorni all’interno di una fortezza a Portofino.

La decisione è stata presa anche per tutelare i loro figli, infatti entrambi hanno sempre deciso di tenere un profilo basso e di non mostrare sui social e ai giornali i volti dei loro bambini.

In una recente intervista rilasciata su Tv Sorrisi e Canzoni, Silvia Toffanin ha ammesso che oltre fare la conduttrice riesce a trovare il tempo di fare la mamma e che adora giocare con le bambole con Sofia.

Inoltre, ha anche dichiarato di essere molto attenta all’educazione di Lorenzo e alla sua passione per lo skate, ammettendo che anche se lo accompagna direttamente sulla pista a volte ha molta paura per via delle sue performance sulla tavola da skateboard.

La foto che ha commosso tutta Italia

Però qualcosa sembra essere cambiato e la conduttrice di Verissimo e suo marito hanno fatto qualcosa che non avevano mai fatto prima, rendendo felici i loro fan che finalmente attendevano un momento del genere.

Per via del settimo compleanno della loro figlia Sofia, Pier Silvio e Silvia, il 10 settembre, hanno festeggiato l’evento al ristorante I Gemelli di Portofino dove sembrano essere dei clienti abitudinari.

Con un piccolo gruppo di famigliari e alcuni amici della loro secondogenita, i due genitori hanno deciso di passare la giornata speciale della loro figlia in modo molto allegro e lo hanno fatto per la prima volta pubblicamente.

In alcune foto rilasciate sul web, si può vedere come Pier Silvio è molto apprensivo nei confronti di sua figlia mentre Silvia sembra divertirsi con lei e aiutarla a spegnere le sette candeline sulla sua torta.

L’evento ha preceduto il ritorno a scuola, previsto due giorni dopo e anche in questa occasione i due genitori hanno deciso di accompagnare i rispettivi figli nelle strutture scolastiche.

Per entrambi, inoltre è ricominciata anche la stagione televisiva, mentre Pier Silvio dovrà controllare che tutto vada per il meglio e sistemare le ultime cose riguardo i programmi tv che dovranno ancora andare in onda, Silvia sembra essere pronta per una nuova sfida.

Infatti, secondo alcune indiscrezioni, sarà proprio lei la conduttrice della nuova edizione de La Talpa, la cui organizzazione è andata nelle mani di Maria De Filippi che pare abbia convinto la donna a condurre un altro programma diverso da Verissimo.

Staremo a vedere se sarà davvero la Toffanin a diventare la padrona di casa del reality che tornerà nel 2023 sulle reti Mediaset dopo tanti anni di assenza.