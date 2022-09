“Fatti forza”, Antonella Clerici: lacrime per la figlia | L’annuncio commuove tutti

Antonella Clerici, il post social è davvero strappalacrime. Grande commozione per la piccola Maelle. L’annuncio fa stringere il cuore di tutti.

La conduttrice più amata della Rai pubblica un post social che fa il giro di tutta Italia. L’annuncio commuove tutti. Che cosa è successo alla piccola Maelle? Scopriamolo.

Antonella Clerici spiazza i social

Conduttrice tra le più amate del piccolo schermo, definita e a buona ragione, la regina della Rai, Antonella Clerici è tra i volti noti più amati dagli italiani. Lei, che per tanti anni ha tenuto compagnia ai telespettatori con il format “La prova del cuoco”, da qualche tempo è la conduttrice di “È sempre mezzogiorno”, il programma che continua a riscuotere grande successo e che è ripartito proprio da pochissimo, il 12 settembre, con la sua nuova edizione.

Antonella, lo sappiamo, non può vivere senza la televisione e la televisione non può rinunciare a lei. Sebbene più volte abbia dichiarato la sua intenzione, prima o poi, di allontanarsi dal piccolo schermo, per il momento preferisce ancora non pensarci.

Proprio lei però ha fatto commuovere tutti con un post pubblicato sul suo profilo Instagram che ha fatto il giro di tutta Italia e che riguarda sua figlia Maelle. Tanti i commenti per la presentatrice. Che cosa è accaduto alla sua adorata bambina?

Grande commozione per la conduttrice

Antonella Clerici torna sui social e lo fa mostrando sua figlia Maelle. La foto che ha pubblicato su Instagram ha fatto il giro d’Italia e ha ricevuto like e commenti di moltissimi utenti social.

Tutti in lacrime e tutti commossi per la piccola di casa Clerici. Che cosa è successo alla figlia prediletta della amatissima conduttrice Rai? La piccola, ma in fondo non più tanto, è ormai diventata una signorina ed ha ufficialmente iniziato la terza media. Questo sarà un anno decisivo per lei dopodiché dovrà scegliere quale liceo frequentare.

Mamma Antonella si è mostrata, seppur solo a parole, emozionatissima sui social e ha voluto condividere questo guarda grande traguardo raggiunto dalla figlia con i suoi tantissimi seguitori.

La presentatrice di “È sempre mezzogiorno” ha pubblicato una foto nella quale si vede di spalle la ricciolina Maelle mentre indossa una tuta rossa e uno zaino nero pronta a iniziare il suo primo giorno di scuola.

Questa è la didascalia a corredo della foto:

“3 media… di gia’… un bacio veloce e via, zaino in spalla vs nuove avventure. Buon inizio a tuttI”.

Tantissimi i commenti che hanno tenuto compagnia ad Antonella e che hanno rincuorato il cuore di una mamma che non è mai pronta a vedere i figli spiccare il volo. Tra chi le dice di farsi forza perché i figli appartengono al mondo, no alle mamme e chi augura un buon primo giorno di scuola a Maelle, la conduttrice sa che può contare senza dubbio sull’appoggio del suo popolo social che da sempre è la sua ombra fedele e che la accompagnerà in ogni momento, anche in quelli più delicati della sua vita.