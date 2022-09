Europei di basket, l’Italia di Pozzecco si gioca la semifinale con la Francia

Italia-Francia, un classico del calcio, un sogno per i tanti appassionati di basket. La nazionale di Gianmarco Pozzecco, dopo la splendida serata contro la Serbia, cercherà alle 17:15 di entrare nella storia e accedere alle semifinali degli Europei.

“Continuiamo a sognare“, sono le parole di carica del ct azzurro alla squadra. Ancora una volta si giocherà contro i pronostici, che danno per vincente la Francia nonostante la rimonta sulla Serbia di Marco Spissu e compagni. Dove vedere la partita in tv e diretta streaming.

Europei di basket, l’Italia di Pozzecco si gioca la semifinale contro la Francia

L’Italia s’è desta. Nella pallavolo, nel nuoto, nell’atletica e, adesso, anche nel basket. Mattoncino su mattoncino, impresa su impresa, la Nazionale di Gianmarco Pozzecco, dopo aver battuto con una prestazione maiuscola la Serbia di Nikola Jovic (e manco uno qualunque) agli ottavi, proverà stasera, alle 17:15, a sovvertire un altro pronostico e arrivare dritta alle semifinali degli Europei di pallacanestro.

Nel palazzetto di Berlino, il sestetto del Poz affronterà la Francia di Evan Fornier e Rudy Gobert, due stelle dell’Nba, che non renderanno semplice il cammino dei nostri azzurri. Il ct, però, non ha paura, anzi: lui ha Nicolò Melli, “il più forte giocatore al mondo. Il suo IQ cestistico è clamoroso, non solo per quello che fa in difesa ma anche per le sue sempre corrette letture del gioco offensivo“, ha detto.

L’entusiasmo, la forza di un gruppo, la mentalità che in pochissimo l’ex playmaker è riuscito a dare alla squadra sono altri e importanti ingredienti che fanno ben sperare, oltre ai precedenti. In 100 partite contro, l’Italia ne ha vinto 58 e ne ha perse 42, anche se alcune sconfitte pesano più di altre. Quella ai quarti di finale delle Olimpiadi di Tokyo di poco più di un anno fa, per esempio, o gli ultimi due successi in amichevole di agosto. Ma questa è un’altra storia, un’altra sfida.

Delle migliori otto – oltre a Italia e Francia, ci sono anche Germania, Grecia, Spagna, Finlandia, Polonia e Slovenia -, gli azzurri hanno la miglior difesa con 449 punti subiti, e i transalpini hanno il peggior attacco, solo, si fa per dire, 468 punti messi a canestro contro i 502 dei nostri. Conteranno i numeri, conteranno le triple, i rimbalzi, ma conterà soprattutto il cuore e la determinazione. Conterà mettercela tutta per continuare a sognare.

E se ce la si dovesse fare, nel penultimo atto, ad attenderci ci sarà una tra Polonia e Slovenia, che invece scenderanno in campo alle 20:30 – l’altra semifinale ha già le due sfidanti: Germania-Spagna. Perché ce lo meritiamo.

Europei di basket, dove vedere i quarti di finale tra Italia e Francia in tv e diretta streaming

La gara che vale per i quarti di finale degli Europei di basket tra Italia-Francia non sarà disponibile in chiaro, ma sarà visibile su Sky Sport Arena, al canale 204 del satellite, ma ci saranno finestre di aggiornamenti anche su Sky Sport 24 al canale 200. In streaming, la partita sarà disponibile su Sky Go, sul servizio live on demand Now Tv, e su Eleven Sports. Per quanto riguarda l’ultima piattaforma, basterà collegarsi al sito e abbonarsi o, semplicemente, pagare il ticket per l’evento.