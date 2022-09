“È tornato a casa”, Michelle Hunziker: la foto con l’altro Trussardi fa emozionare tutti

Michelle Hunziker ha pubblicato una foto con un membro della famiglia Trussardi. Ecco la foto che ha fatto emozionare tutti i suoi followers.

Quest’anno Michelle Hunziker non si è fatta mancare proprio niente e per via delle vicissitudini che sta vivendo è stata spesso al centro del gossip sia in Italia che in Germania.

La donna, ad inizio anno aveva annunciato la separazione dal suo secondo marito Tomaso Trussardi lasciando tutti senza parole in quanto fino a qualche tempo prima i due erano stati in vacanza con Serena Autieri e il suo compagno.

Michelle Hunziker e la foto con l’altro Trussardi

Subito dopo la separazione, la Hunziker è stata beccata da un magazine tedesco in compagnia dell’ex gieffino e medico chirurgo Giovanni Angiolini con cui ha vissuto per qualche mese una bellissima storia d’amore.

Ma l’idillio tra i due sembra essere finito presto, in quanto la donna sembra aver deciso di dedicarsi di più alla sua famiglia e alla crescita delle sue due bambine Sole e Celeste senza sapere che presto avrebbe avuto una notizia che l’ha mandata in estasi dalla gioia.

Infatti, nelle scorse settimane, è uscita la notizia della gravidanza di Aurora Ramazzotti, sua primogenita nata dalla relazione con il suo primo marito, il cantautore Eros Ramazzotti, e presto la conduttrice diventerà nonna.

Il parto è previsto per gennaio, e questo va a confermare tutte le teorie fatte dai fan negli scorsi mesi che volevano Aurora incinta anche se lei aveva negato dicendo che era gonfia solo per dell’aria nella pancia.

Nonostante Tomaso Trussardi, recentemente è stato beccato con Ruzwana Bashir, un’imprenditrice inglese a bordo di una barca sulla Costiera Amalfitana sembra che Michelle e il suo ex marito si stiano riavvicinando.

La voce era cominciata a circolare sul web già da qualche tempo ma adesso una foto ha alimentato le speranze dei più speranzosi per via dello scatto pubblicato da Michelle con un altro membro della famiglia Trussardi.

Odino, torna a casa

Stiamo parlando di Odino, il cane di razza levriero, amico inseparabile di Tomaso Trussardi che era stato avvistato proprio assieme all’imprenditore e a Ruzwana sulla barca in cui sono stati paparazzati.

Michelle, nelle sue storie Instagram ha pubblicato una foto assieme ad Odino per poi mostrare il fedele amico di Tomaso intento a mangiare. Il cane ha fatto compagnia non solo a Sole e Celeste, che l’adorano ma anche a Leone e a Lilly i due cagnolini della conduttrice.

La Hunziker è molto legata ai suoi animali tanto che uno dei due ha cercato di introdursi nella sua valigia che stava preparando per volare in Germania e spesso la donna pubblica dei contenuti dei suoi cani.

Precedentemente la donna era circondata dall’affetto di tre cagnolini di cui ne è rimasto solo Leone e successivamente per far compagnia al barboncino è arrivata Lilly. Adesso la presenza di Odino, fa pensare a qualcosa che va oltre l’interesse canino.

Odino è tornato a casa dalla sua mamma e dalle sue Sole e Celeste..ma quindi anche Tomaso ? PIC.TWITTER.COM/HUE4I3PBAX — Ginevra (@Ginevracasalin) SEPTEMBER 13, 2022

Sui social tutti quanti si stanno chiedendo se il cane sia stato mandato da solo in casa della Hunziker per far in modo che riveda Sole e Celeste o se assieme a lui è arrivato anche loro padre Tomaso.

Di conseguenza è nato il dubbio se effettivamente Tomaso e Michelle sono davvero sul punto di riavvicinarsi o se l’imprenditore sta intraprendendo una nuova relazione con la Bashir come ha ipotizzato il settimanale Diva e Donna.

Al momento queste informazioni non sono chiare, ma sono in molto coloro che sperano che la conduttrice e Trussardi possono ritornare assieme, anche per via dell’amore che condividono nei confronti delle loro figlie.

Non resta che attendere per scoprire se l’arrivo di Odino in casa di Michelle sia per via delle loro figliole o se è per un ipotetico ritorno di fiamma tra i due.