“Beccati a notte fonda”, Totti inchiodato così a casa di Noemi: che sgarbo a Ilary

Ormai che non ci sono più dubbi sul fatto che tra Noemi Bocchi e Francesco Totti sia amore vero e non si tratta affatto di una semplice storiella. Delle recenti foto hanno lasciato tutti a bocca aperta. Per Ilary è davvero un brutto colpo: scopriamo cosa è accaduto.

La notizia sulla storia d’amore tra Noemi Bocchi e Francesco Totti era stata lanciata da Dagospia già diversi mesi fa, ma oggi è diventata un’idea che è diventata una realtà concreta con tanto di prove schiaccianti. Ma non solo, perché è stato proprio il diretto interessato, pochi giorni fa, a confermare la loro relazione.

In tantissimi sperano in un ritorno di fiamma, ma sembra davvero impossibile. L’ex Capitano della Roma e la 34enne di Roma Nord sono sempre più uniti e innamorati. A confermarlo sono le ultime foto scattate e pubblicate da Chi. I due sono stati beccati in notte fonda: scopriamo cosa è accaduto.

Francesco Totti beccato a casa di Noemi | FOTO

Ormai Francesco Totti non si nasconde più. Dopo le ultime dichiarazioni rilasciate al Corriere della Sera, dove ha confessato di frequentare Noemi da diversi mesi, non trova più il motivo di creare mistero intorno alla sua storia con la bellissima 34enne di Roma Nord.

Nelle scorse ore, Valerio Palmieri per “Chi” ha beccato il Pupone in piena notte. Dalle foto si vede Francesco Totti uscire dalla casa di Noemi Bocchi da una porta secondaria, insieme a una delle amiche più strette di lei, Samanta. Per quale motivo lui non è uscito dalla porta principale? Non ci crederete mai, con lui è venuto anche uno dei suoi tre figli: scopriamo di più.

Francesco Totti, il gesto inaspettato a Ilary Blasi: che brutto colpo | FOTO

Francesco Totti avrebbe deciso di uscire dalla porta secondaria perché con lui c’era la figlia più piccola Isabel insieme a uno degli amici storici di Totti e Ilary, Emanuele. Un gesto che non sarà affatto piaciuto a Ilary Blasi. La loro priorità principale è sempre stata quella di proteggere i loro figli e sicuramente questa mossa è stata davvero un brutto colpo per la conduttrice de L’Isola dei Famosi.

Non ci resta che aspettare la possibile replica di Ilary Blasi. Si vocifera, che la donna si presenterà dalla sua amica del cuore, Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo per raccontare la sua verità riguardo la fine del suo matrimonio con Francesco Totti. Ma dobbiamo precisare che ancora non è stata annunciata nessuna intervista