“Andate fuori, ladri”, momento memorabile a Reazione a Catena: scoppia il panico

Reazione a Catena, il game show italiano, in onda su Rai 1, continua ad emozionare e a tenere incollati milioni di telespettatori. Ma ultimamente a far discutere è un fatto che è accaduto recentemente: scopriamo cosa è successo.

Reazione a Catena, il quiz game che continua a regalare pomeriggi divertenti ed interessanti. Al timone c’è Marco Liorni che con la sua professionalità, bravura e simpatia conquista ogni volta milioni di telespettatori. Ma il successo di questo show è soprattutto grazie ai concorrenti che sfruttano le loro conoscenze per tentare di vincere un prezioso montepremi.

Il pubblico si affeziona ai campioni del programma, ma non sempre è così. Diversi giorni fa, abbiamo avuto modo di conoscere i ‘Monelli’ che sono riusciti anche a vincere una bella somma, ma quando in studio è accaduto un colpo di scena incredibile, il pubblico ha reagito molto male verso di loro: scopriamo cosa è successo.

Reazione a Catena: incredibile colpo di scena

Il percorso dei Monelli a Reazione a Catena è iniziato sabato 23 luglio 2022. Domenico, Martina e Federica hanno soffiato il posto ai ‘Puccettoni’. Le due ragazze sono sorelle, invece il giovane è loro cugino. Sin da subito, hanno dimostrato di avere una bella intesa e anche un’ottima conoscenza di cultura generale e di musica, infatti, sono riusciti a portare a casa una bella somma, per la precisione, ben 147.922 euro.

Il trio proveniente dalla Basilicata ha subito un brutto colpo di scena, il 31 luglio del 2022, infatti, hanno abbandonato il programma perché sono stati eliminati dai nuovi campioni. Il pubblico, con grande sorpresa, ha gioito per la loro eliminazione. La reazione dei telespettatori è stata veramente insolita: scopriamo cosa è accaduto.

Reazione a Catena: “Andate fuori, ladri” | Pioggia di insulti sul web

Dopo l’eliminazione di Domenico, Martina e Federica, su Twitter tantissimi utenti hanno espresso tutto il loro entusiasmo. Sono in molti a sostenere che I Monelli abbiano vinto non per la loro bravura, ma per la facilità delle domande.

Sul web, c’è stata un pioggia di insulti, infatti, si leggono diversi post con scritto: “Siiiii……a casa”, “Andate fuori, ladri”, “Con tutti quei soldi immeritati”, “Soldi vinti ingiustamente, ma almeno ce li siamo levati dai maroni”, “A casa ladri”.

Quasi nessuno ha manifestato un dispiacere per la loro eliminazione dal programma, infatti, sul web è quasi impossibile trovare messaggi di solidarietà per i Monelli. Il trio è stato travolto da una gigantesca bufera, non hanno ancora replicato a chi li accusa di essere raccomandati o di aver vinto senza alcun merito.