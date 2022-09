Vercelli: bambino rimane schiacciato da un armadio

By

Incidente domestico a Vercelli, dove un bambino è rimasto schiacciato da un armadio nella sua casa.

Subito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale e ora è ricoverato a causa dei gravissimi traumi riportati.

Incidente domestico a Vercelli

Si trova ricoverato all’ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino il bambino che questa mattina è rimasto schiacciato da un armadio nella sua abitazione.

Ci troviamo nella frazione Livorno Ferraris e il piccolo di 6 anni è rimasto letteralmente schiacciato dal grande armadio, per cause ancora da accertare.

L’allarme è scattato intorno alle 8 di mattina, quando i genitori hanno chiamato il 118 per segnalare l’incidente domestico che aveva coinvolto il bimbo.

Sembra che in quel momento, il padre e la madre del piccolo di 6 anni fossero distratti e questo, forse per un movimento brusco, abbia causato il crollo dell’armadio.

Subito sul posto è giunto il personale medico che ha subito constatato la gravità della situazione.

Proprio per questo motivo, anche l’eliambulanza è arrivata in supporto ed è riuscita ad atterrare proprio nel centro del paese, vicino all’abitazione in Corso Leone Giordano.

I soccorritori lo hanno trasportato in codice rosso presso l’ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino, dove ora è ricoverato.

I medici hanno fatto sapere che le sue condizioni sono molto gravi.

La prognosi è riservata ma secondo quanto emerso, non sembra sia in pericolo di vita.

Le indagini

I Carabinieri stanno indagando per capire l’esatta dinamica dei fatti ma per ora non sono chiari i dettagli.

Dalle prime notizie trapelate, pare che il piccolo sia stato travolto da un armadio che gli sarebbe crollato letteralmente addosso.

La notizia ha sconvolto la comunità della piccola cittadina in provincia di Vercelli e ora tutti pregano per una rapida ripresa delle condizioni del bambino, la cui famiglia è molto conosciuta in zona.

Alla luce di quanto accaduto, le forze dell’ordine stanno conducendo le opportune indagini del caso per cercare non solo di stabilire la dinamica dell’incidente ma anche per capire le responsabilità.

Chi c’era con il bambino in quel momento? Perché nessuno lo ha controllato a dovere? Come è possibile che abbia fatto, da solo, crollare un armadio? Tutte domande a cui gli inquirenti stanno cercando una risposta.

Forse è stato un movimento del bambino a far cadere l’armadio o forse la struttura era già precaria ed è bastato un piccolo contatto per scatenare questo terribile incidente.

Ancora non ci sono conferme in merito, l’importante è che il piccolo protagonista della vicenda sia fuori pericolo di vita. Infatti, nonostante sia arrivato in ospedale in condizioni allarmanti, sembra sia stabile.