Vaiolo delle scimmie: primo decesso negli Stati Uniti

È stata accertata negli Usa la prima morte dovuta al vaiolo delle scimmie. Il paziente era ricoverato in un ospedale di Los Angeles.

In questo periodo, proprio negli Stati Uniti continuano a verificarsi il maggior numero di casi al mondo per questa patologia.

Il primo decesso americano del vaiolo delle scimmie

Si è verificata in queste ore la prima morte accertata causata dal vaiolo delle scimmie negli Usa, avvenuta precisamente a Los Angeles.

L’uomo deceduto era ricoverato nella struttura da diversi giorni perché il suo quadro clinico si era aggravato per problemi legati al sistema immunitario.

Il Center for Desease Control, in merito a questa morte, ha accertato che si tratta del vaiolo delle scimmie, che ha attaccato le difese dell’uomo, stroncandolo in pochi giorni.

Verso la fine del mese di agosto, anche il Dipartimento della Salute del Texas aveva comunicato la morte di un uomo risultato affetto dal Monkeypox, tuttavia non è chiaro se in quella circostanza, il paziente sia morto per l’infezione stessa o altre patologie pregresse.

Le autorità sanitarie degli Stati Uniti si ritengono tuttavia ottimisti ma con molta cautela, infatti gli Usa registrano attualmente il maggior numero di casi al mondo per quando riguarda questa malattia.

In particolare, lo stato con più positivi è la California e la città è New York.

I sintomi

Anche se l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha affermato che l’epidemia in Europa sta rallentando, il vaiolo delle scimmie continua a preoccupare.

Sebbene infatti a livello globale, la segnalazione del numero dei casi in Europa sia diminuita, è in aumento proprio nelle Americhe, dove c’è un’intensa attività di contagio.

Specialmente appunto negli Stati Uniti, dove in queste ore c’è stata la prima morte causata esclusivamente da questa patologia molto aggressiva.

Ma quali sono i sintomi del Monkeypox? Questa malattia è causata da un virus e si tratta di una zoonosi virale, cioè si può diffondere dagli animali verso l’uomo ma anche da persona a persona.

Dal punto di vista dei sintomi, il vaiolo delle scimmie si presenta in maniera diversa in base alla persona colpita. Alcune presentano sintomi lievi, altre sono asintomatiche, altre ancora necessitano del ricovero perché invece sviluppano sintomi gravi.

I più comuni sono febbre, sonnolenza, mal di testa e dolori alla muscolatura. In seguito si sviluppa anche l’eruzione cutanea che interessa l’area dell’ano e dei genitali, braccia e gambe, viso, palmi delle mani e dei piedi.

Tal sintomi durano fino a 3 settimane e di solito scompaiono da soli o con terapie di supporto, purtroppo, il primo deceduto per questa patologia non ha riposto alle terapie mediche e la patologia ha attaccato aggressivamente il sistema immunitario e non solo.