“Tredicesima aumentata”, splendide notizie per questi pensionati: incredibile bonus dall’INPS

Il bonus dall’INPS cambia l’importo della tredicesima per alcuni pensionati, aumentandone l’importo negli ultimi tre mesi del 2022.

Con ottobre gli aumenti annunciati dovrebbero essere applicati ai lavoratori e ai pensionati, sebbene si tratti di aumenti contenuti.

Tredicesima aumentata: bonus dall’INPS

L’ incremento delle pensioni del 2,2% ha effetto anche sulla tredicesima del mese di dicembre. Il progetto di intervento del governo in materia di pensioni comincia a delinearsi sempre più chiaramente.

Grazie all’ultimo decreto d’urgenza del governo Draghi, per gli italiani sono in arrivo aumenti salariali e pensionistici.

A questo proposito si era ventilata l’ipotesi di un anticipo della rivalutazione già a settembre, con validità a partire dal secondo semestre dell’anno.

Questo non è un vero e proprio regalo del governo, evidentemente. In quanto si tratta di un semplice anticipo relativo all’indicizzazione delle pensioni in considerazione soprattutto degli alti tassi legati all’inflazione che si sono manifestati negli ultimi mesi.

Il Consiglio direttivo a quanto pare ha deciso di procedere a una ripartizione dell’anticipo del 2%: la prestazione di ottobre risulterebbe quindi superiore del 2% rispetto a quella di settembre.

Una proposta che ha lo scopo di dare una boccata d’ossigeno ai lavoratori e alle famiglie sottoposti ai forti un aumenti circa il costo della vita. A livello pratico, quanto sarebbe dovuto iniziare a gennaio, con la solita perequazione, viene portato a ottobre.

Per quanto riguarda i pensionati e i lavoratori, sono previste maggiorazioni per un massimo di 130 euro. Per quanto riguarda le cifre, in ogni caso, è necessario controllarle attentamente per non fornire false speranze.

Aumenti: le vere cifre

Nel gennaio 2022 le pensioni erano state rivalutate con dati provvisori, ed è stato calcolato dell’1,7%. Tuttavia l’aumento dei prezzi è stato dell’1,9%. Motivo per cui ai pensionati, quindi spetterà un adeguamento dello 0,2%.

Nel quadro della grave crisi economica degli ultimi tempi, sono ovviamente benvenuti e ben accetti eventuali euro in più a pensionati, lavoratori e famiglie.

Prima di tutto, per quanto si riferisce ai lavoratori, gli aumenti interesseranno sia i dipendenti privati che quelli statali. Si è fissato un limite massimo di 2.692 euro, raggiunto il quale non è previsto alcun aumento.

Di conseguenza, tali incrementi si baseranno su quanto si percepisce in termini di pensione e di stipendio. È un meccanismo dal basso verso l’alto, in quanto più ci si avvicina al limite massimo di cui sopra, più gli incrementi saranno elevati.

Gli aumenti partiranno da ottobre e vedranno inclusi anche interesseranno anche i mesi di novembre e di dicembre, inclusa la tredicesima mensilità. Tuttavia dopo il passaggio dal lordo al netto, l’importo che finirà nelle tasche dei cittadini interessati sono inferiori.

Dunque quanto in più al mese? Secondo i calcoli dell’adeguamento per le pensioni fino a 524,35, si avranno aumenti netti di circa 11 euro in più al mese.

Quanto più aumentano le pensioni, di conseguenza, maggiori sono le somme ottenute, anche se è logico che su questo incremento si dovranno applicare le tasse.

In realtà, è più consistente la maggiorazione per le pensioni di importo pari a 2.600 euro al mese. Nel caso specifico, si tratterà di un aumento di 130 euro netti, leggermente superiore ai 32 euro del mese di ottobre, e quindi di novembre, dicembre e della 13a mensilità.

Non beneficeranno dalla rivalutazione anticipata quanti percepiscono l’assegno sociale o assegni di invalidità civile oltre ovviamente a quanti percepiscono una pensione con importo superiore ai 2.692€ al mese.