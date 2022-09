Totti, la frase sfuggita: anni fa aveva preannunciato il divorzio | Nessuno ci ha fatto caso

Totti di nuovo nell’occhio del ciclone, arriva la frase sfuggita: lo aveva già preannunciato ma nessuno ci aveva fatto caso. Ora è tutto chiaro.

Il pupone più famoso del mondo ha di nuovo i riflettori puntati addosso: anni fa aveva già preannunciato tutto ma nessuno aveva fatto caso a quella sua frase che oggi ha un sapore amaro.

Riflettori puntati su Francesco Totti

Il caos mediatico torna a travolgere, come una tempesta, i due ormai ex coniugi, Francesco Totti e Ilary Blasi. L’11 settembre, il pupone più famoso del mondo ha fatto alcune dichiarazioni in una intervista esclusiva rilasciata al Corriere della sera, che hanno fatto tremare il mondo del gossip ma soprattutto il cuore della conduttrice Mediaset, Ilary, che mai si sarebbe aspettata un passo falso del genere dal compagno di una vita.

Eppure, le cose tra i due non andavano bene, si viene oggi a sapere proprio grazie a delle dichiarazioni bomba rilasciate dall’ex calciatore della Roma, da un po’ di tempo. Spunta a conferma di queste ipotesi, un video che ha lasciato i fan di stucco.

Totti in realtà aveva già preannunciato tutto. Ecco la frase che salta fuori e che già al tempo avrebbe dovuto farci capire che l’amore con Ilary, che per anni li ha tenuti insieme, aveva iniziato già a vacillare.

La frase del pupone lascia senza parole

Francesco Totti ci aveva avvertiti tutti ma nessuno aveva fatto caso a niente. Spunta quella frase che oggi ha un suo perché. Nel 2019, come si può vedere in un video che nelle ultime ore sta spopolando sul web, l’ex calciatore della Roma ha preso parte insieme alla allora moglie Ilary Blasi, alle nozze della sorella di quest’ultima.

In un siparietto messo in piedi dal prete che stava ufficiando la cerimonia, Totti risponde ad una domanda in maniera alquanto imbarazzata. Il pupone viene interrogato dal prete sulla questione amore: “Secondo te il matrimonio può durare per tutta la vita?”, chiede il sacerdote e il calciatore, quasi con disagio, come si può vedere dalla voce tremante e dal viso attonito, risponde:

“Spero che possa durare per tutta la vita anche perché se prendi una decisione del genere vuol dire che la persona che hai al tuo fianco è la più importante della tua vita, no?… Ma siamo su scherzi a parte?

Il calciatore aveva preannunciato tutto

Anche le parole del prete oggi, che di fronte ad un richiamo fatto ad Ilary dallo stesso Francesco mentre sta riprendendo il tutto con il cellulare risponde: “sì, sì, bene così glielo mostri quando litigate”, oggi fanno tanto pensare.

Già nel 2019 le cose tra l’ex calciatore della Roma e la conduttrice Mediaset non andavano bene. Nell’intervista bomba che ha rilasciato al Corriere della sera, il calciatore ha affermato che il loro amore ha iniziato a vacillare nel 2016, dopo che è terminata la sua esperienza come calciatore.

Periodo durissimo per Totti che è caduto in depressione e si è ritrovato senza il supporto della moglie. Oggi questo video viene visto con occhi diversi e soprattutto sotto una luce diversa che fa tanto pensare.

Le frasi di Francesco sono rivelatrici, il pupone ci aveva già fatto capire tutto ma nessuno di noi aveva fatto caso a niente: per il popolo italiano, allora, i due erano ancora una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo.