Torta 12 cucchiai al cacao, non puoi capire che delizia che ti mangi: SENZA bilancia

Ma quanto fa bene mangiare la torta al cacao! Oltre ad essere utile per migliorare lo stato della pelle è in grado di ridurre la depressione.

La torta al cacao, insieme a molti altri sapori appetitosi, porta felicità e gioia. Contiene flavonoidi e altri minerali necessari e zinco.

Torta 12 cucchiai al cacao

Non sempre i dolci necessitano di una bilancia per la misurazione degli ingredienti, a volte si utilizzano dei vasetti di yogurt e in questo caso si tratta di cucchiai.

Alla fine però è il risultato che ci conquista, e con il cacao si va sul sicuro. Inoltre uno studio ha dimostrato che i flavonoidi in esso contenute possono migliorare le capacità intellettuali e dargli molta energia, e tutto mangiando una fetta di torta al cacao!

Queste sono alcune caratteristiche uniche che rendono la torta al cacao la migliore colazione da assumere e da consumare nel primo passo della giornata.

Vediamo cosa ci occorre per preparare questa deliziosa e soffice torta e come procedere passo passo.

Ingredienti per la Torta 12 cucchiai al cacao

12 cucchiai zucchero semolato

9 cucchiai farina 00

3 cucchiai cacao amaro

1 bustina (16 grammi) lievito per dolci

12 cucchiai latte biologico

12 cucchiai olio di semi di mais

3 uova medie biologiche

1 cucchiaino estratto di vaniglia

Preparazione

Iniziamo la preparazione della nostra torta al cacao mettendo in una comoda ciotola 12 cucchiai di zucchero semolato a cui uniremo i 9 cucchiai di farina setacciata.

A questo punto uniamo i 3 cucchiai di cacao amaro e dopo aver aggiunto una bustina di lievito per dolci con un cucchiaio iniziamo a mescolare gli ingredienti.

Quando le polveri sono completamente amalgamate, iniziamo a versare ad un alla volta i 12 cucchiai di latte biologico freddo e a seguire i 12 cucchiai di olio di semi.

A questo punto aggiungiamo nella ciotola le tre uova biologiche e uniamo un cucchiaino di estratto di vaniglia. Passiamo a miscelare gli ingredienti facendoci aiutare da un cucchiaio o da una frusta a mano.

Dovremo lavorare il tutto fino ad ottenere una consistenza fluida e completamente priva di grumi. Una volta terminato prendiamo lo stampo che abbiamo scelto per questo quantitativo di ingredienti possiamo scegliere tra tre misure ovvero da 20-22 e 24 centimetri di dia metro.

Ovviamente più sarà piccolo lo stampo, maggiore sarà l’altezza del torta al cacao una volta raggiunta la cottura finale. Quindi procediamo imburrando e spolverando la teglia con un po’ di farina. Infine versiamo il composto appena ottenuto.

Per livellare gli ingredienti sbattiamo leggermente la teglia su di un piano e dopo inforniamo a 180° per 35 minuti circa. Vedrete alla fine la torta sollevarsi. Per essere certi della cottura si può procedere con la prova dello stuzzicadenti. Se una volta infilzata la torta al cacao è del tutto asciutto vuol dire che è cotta.

Estraiamo la torta dal forno e la lasciamo raffreddare nella teglia prima di toglierla dallo stampo. Infine poggiamo la torta su di un piatto da portata e la si spolvera con una generosa dose di zucchero a velo.