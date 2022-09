Stracci sporchi, non metterli in lavatrice: basta un cucchiaino | Tornano nuovi

By

Nel lavare gli stracci sporchi della cucina, occorre agire per eliminare germi, muffe, umidità, batteri e microbi.

Possiamo far scomparire tutto questo dalla cucina, se si seguono alcuni pratici consigli per sradicarli nel lavaggio.

Stracci sporchi, come pulirli al meglio

Come regola generale, quando si pensa di pulire una cucina, il pensiero va a fornelli, piatti, posate, pentole e padelle. Ma non cade molto spesso su ciò che viene utilizzato di più e che in realtà può accumulare più germi: stracci, spugne e panni.

Qualcosa che usiamo senza sosta fino a quando non emanano un cattivo odore.

Pulire correttamente gli stracci, nello specifico, a volte può essere più complicato di quanto si pensa. Questo perché ce ne sono di molti tipi.

Realizzati con cotone, fibra sintetica, microfibra, carta assorbente… materiali diversi, ma finiscono tutti per sporcarsi.

E nonostante vengano lavati (crediamo) accuratamente, molte volte vediamo che continuano a emanare un pessimo odore. Tuttavia abbiamo alcuni semplici trucchi, affinché questo non accada più.

Ovviamente perché i nostri panni siano puliti, non è sufficiente risciacquarli, rischieremmo di trasportare lo sporco o il cattivo odore presente sugli stracci mal puliti sui nostri mobili o peggio ancora sulle nostre stoviglie!

Possiamo avvalerci di prodotti naturali e metodologie diverse, alla fine ognuno potrà scegliere quella che maggiormente le è congeniale.

Aceto L’aceto è altamente raccomandato per eliminare i cattivi odori e funge da disinfettante naturale. È il rimedio perfetto, molto aggressivo con i batteri ma non per i tessuti. Si deve lasciare in ammollo gli stracci sporchi nell’acqua calda in cui abbiamo versato dell‘aceto bianco, quindi si lascia riposare finché non si raffredda. Vengono quindi risciacquati con acqua pulita e messi ad asciugare.

Ammoniaca

Con questo prodotto si possono lavare sia in lavatrice ( se sono molti e non abbiamo tempo da dedicare), oppure procedere con un lavaggio manuale. Per farlo basterà una bacinella colpa di acqua calda, nella quale versare un po’ di ammoniaca.

Dobbiamo mettere tutti gli stracci da cucina in una bacinella con qualche goccia di ammoniaca e lasciarli riposare per qualche ora finché non si impregneranno e scioglieranno lo sporco.

Dopo questo, si potranno mettere in lavatrice. È consigliabile fare un lavaggio solo con gli stracci, senza mescolare con altri capi e senza usare ammorbidente.

Questo procedimento può essere fatto anche impiegando solo la lavatrice, saltando il tempo di ammollo nella bacinella.

Aceto, bicarbonato e detersivo per lavaggio a mano

Come per il lavaggio con l’aceto, si deve versare in una bacinella dell’acqua calda, in quanto è l’ideale per rimuovere lo sporco più resistente ed è ancora una delle tecniche più utilizzate.

In seguito verseremo prima l’aceto, basterà un bicchiere, poi la stessa quantità di bicarbonato. Dovremo cercare di immergere il più possibile gli stracci nell’acqua che devono restare e lasciali in ammollo per almeno 30 minuti.

Aceto e limone

Si tratta di una delle soluzioni di lavaggio più ecologiche, l’aceto bianco e il succo di limone insieme sono una combinazione vincente.

Il procedimento nel lavaggio a mano è il medesimo degli altri, con un rinforzo nel caso di sporco molto resistente: l’aggiunta di un po’ di bicarbonato agli altri due ingredienti. Infine il tutto in ammollo per almeno 1 ora. In questo modo il bicarbonato di sodio avrà sugli stracci sporchi un effetto sbiancante.

Asciugare al sole

Asciugare il nostro bucato al sole ha i sui pro e suoi contro, con i capi scuri dobbiamo fare attenzione a che non sbiadiscano, i bianchi potrebbero riportare chiazze indesiderate.

Tuttavia nel lavaggio degli stracci sporchi è un elemento benefico, per questo andrebbero messi, una volta lavati, ad asciugare al sole.

Stendendoli all’aria aperta, saremo certi che non si formerà la muffa.