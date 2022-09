Reggio Calabria: assalto a un portavalori, i malviventi rubano 80mila euro

Un altro colpo a un portavalori, stavolta a Reggio Calabria, dove i rapinatori hanno preso un bottino di 80mila euro.

La polizia sta indagando per rintracciarli poiché hanno fatto perdere le loro tracce.

Assalto a un portavalori a Reggio Calabria

Il fatto è avvenuto vicino alla Prefettura di Reggio Calabria, dove i malviventi hanno aggredito una guardia giurata.

Questi erano armati e sono riusciti a portare a termine una ricca rapina, portando via 80mila euro.

L’assalto è avvenuto ai danni di una società che opera da sempre nel trasporto di denaro nella città calabrese e la rapina si è verificata nella zona vicino la Prefettura.

In quest’area, vicino a Piazza Italia, si trova una filiale della banca Intesa San Paolo e proprio qui stava operando la guardia giurata che ha subito la rapina.

La dinamica

La dinamica è al vaglio della polizia ma sembra molto chiara, infatti secondo i dati emersi, due banditi parzialmente coperti in volto e armati, si sono impossessati di un plico.

Questo conteneva circa 80mila euro in contanti, destinati alla banca appena citata.

Dopo essersi allontanati con il bottino, minacciando la guardia con le pistole, si sono allontanati a grande velocità facendo perdere in poco tempo le loro tracce.

I malviventi si sono allontanati verso il Lungomare e secondo i primi dettagli trapelati, uno dei due uomini ha aggredito l’agente e gli ha strappato la busta con i soldi poco prima che questo entrasse nella filiale.

Ancora non è stata identificata l’auto utilizzata per la fuga, ma la guardia giurata ha parlato di una vettura di media cilindrata, guidata da un complice.

Una seconda guardia giurata ha provato a rincorrere i due, che però sono riusciti comunque a fuggire.

L’aspetto positivo di questa vicenda è che nessuno è rimasto ferito né ucciso, infatti le armi da fuoco sono state usate solo per minacciare e non hanno sparato.

Sul posto sono giunte le forse dell’ordine, che hanno messo in sicurezza la zona per consentire alla Scientifica di effettuare i rilievi del caso.

È caccia ai due rapinatori e per farlo, gli inquirenti stanno visionando attentamente le videocamere di sorveglianza della banca.

Non solo, gli agenti si stanno concentrando anche sulle telecamere di alcune abitazioni circostanti per poter ricostruire la precisa dinamica ma anche per cercare di identificare il mezzo utilizzato per la fuga.