“Proprio lei la primissima amante”, Totti scoop: altro che Noemi | Per anni c’è stata lei

By

Totti, scoop clamoroso. Altro che Noemi Bocchi, prima di lei c’era un’altra ragazza nel suo cuore: è stata proprio questa bellissima donna la primissima amante del pupone. Fan increduli.

L’ex calciatore della Roma travolto dal gossip. Noemi chi? Prima di lei, il suo cuore apparteneva ad un’altra e no, non era Ilary. Spunta fuori la primissima amante dello sportivo.

Gossip e scoop su Francesco Totti

L’ex calciatore della Roma voleva mantenere l’anonimato e soprattutto un profilo basso dopo l’annuncio della sua separazione da Ilary Blasi ma nulla è andato come si aspettava. A differenza della ex moglie che, a seguito del comunicato Ansa che comunicava a tutta Italia la fine del suo matrimonio con lo sportivo, ha iniziato la sua rinascita personale mostrandosi sui social ogni giorno, il pupone si è tenuto lontano dai riflettori e dai social media.

Il calciatore è stato beccato però ugualmente dai paparazzi in compagnia della sua ex amante, ormai compagna a tutti gli effetti, Noemi Bocchi. Oggi lo possiamo con certezza: l’ex signora Caucci è la sua donna, la sua nuova fiamma.

Ma non è tutto. Ora arriva il bello. Lo sapevate che prima di incontrare Noemi Bocchi, il cuore di Francesco è appartenuto ad un’altra? E no, non stiamo parlando di sua moglie Ilary. Spunta fuori uno scoop clamoroso che fa tremare il mondo dello spettacolo. Ecco chi è stata la primissima amante di Totti.

Lei è la primissima amante di Francesco: spunta lo scatto inedito e il nome

Francesco Totti non è stato fedele ad Ilary Blasi durante il loro matrimonio. Questo è quanto emerge dallo scoop clamoroso che sta facendo tremare tutti. A lanciare un’indiscrezione senza precedenti è l’ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona, che torna a far parlare di sé e promette di rivelare dettagli scottanti sulla coppia scoppiata Ilary – Francesco.

Il polemico ex marito di Nina Moric, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato uno scatto nel quale si vede una donna bionda scendere dall’auto del pupone. Questa persona sarebbe, a detta di Corona, la primissima amante di Francesco Totti. Il suo nome è Martina.

L’11 settembre 2022, l’ex calciatore della Roma ha deciso di parlare per la prima volta da quando è stata annunciata la sua separazione con Ilary e lo ha fatto in maniera clamorosa rilasciando un’intervista al Corriere della sera.

Il pupone è un fiume in piena, ha rivelato dettagli familiari scottanti, inediti, che nessuno si sarebbe mai aspettato e che hanno portato a galla crisi, segreti e rotture nette in una coppia che sembrava agli occhi di tutti perfetta.

Ilary non si è tenuta però, come si suol dire, la posta e ha parlato per mezzo del suo avvocato che ha affermato:

“Ilary ha scoperto cose che potrebbero rovinare 50 famiglie”.

A cosa alluda il suo legale oggi è ancora poco chiaro, ciò che invece è certo è che misteri e segreti ancora devono essere rivelati. Intanto è caccia alla ragazza, tale Martina, che dovrebbe essere stata la prima amante del pupone. Tutti si chiedono chi sia ma la sua identità per il momento resta però sconosciuta.

Intanto Fabrizio Corona promettente di rivelare tutti i segreti sulla ex coppia più bella del mondo dello spettacolo. Ci sono ancora tante cose da scoprire e tanti altarini su cui fare luce. Che tra Fabrizio Corona e gli ex coniugi Totti-Blasi, non scorresse buon sangue era una cosa nota a tutti.

In più occasioni, Ilary e Fabrizio hanno litigato, anche in diretta televisiva. Ma oggi l’ex marito di Nina Moric sembra pronto a prendersi la sua rivincita. I suoi scatti e le sue rivelazioni fanno tremare. Il re dei paparazzi sta ricostruendo un puzzle complicatissimo.