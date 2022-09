“Pieno zeppo di vetro”, allerta dal Ministero: sbrigati a portarlo indietro | Ce l’hai in frigo

By

Ecco che vi sveliamo qual è l’amatissimo prodotto ritirato dai nostri supermercati perché conteneva del vetro. Il richiamo è inaspettato.

Continuate a leggere per scoprire qual è questo prodotto che mancherà sulle nostre tavole per via del ritiro del Ministero.

Cosa succede se ingeriamo del vetro

Cosa succede se ingoi del vetro? E’ rischioso sia se i pezzi di vetro sono troppo piccoli che se sono grandi. Pezzi di grandi dimensioni possono ferire gravemente la bocca e la gola. Possono rimanere bloccati nell’esofago causando dolore al petto e dolore addominale.

In questo caso, hai bisogno di assistenza medica immediata. Nel caso in cui tuo figlio abbia ingerito del vetro, non provare a tirarlo fuori ancora e ancora, altrimenti, gli farà molto male.

Molti genitori fanno vomitare i propri figli, questo non è buono. Basta visitare un medico o attendere i sintomi. Non provare alcun trucco per tirare o spingere il pezzo da solo. Puoi ferire i tuoi organi interni dalla bocca allo stomaco.

Puoi anche contrarre molte infezioni allo stomaco o all’intestino. Se il pezzo di vetro è troppo grande, potresti aver bisogno di un intervento chirurgico per toglierlo dal tuo corpo. Può ferire la bocca e altre parti. Potrebbe attaccarsi all’esofago.

Dovresti visitare immediatamente un medico se senti dolore all’addome o al torace dopo aver ingerito un bicchiere. I medici possono utilizzare alcuni strumenti o ventose per estrarre il pezzo di vetro.

Nel caso in cui il vetro abbia raggiunto lo stomaco, il medico ti consiglierebbe di fare una risonanza magnetica per tracciare la posizione esatta e quindi potrebbe andare per un intervento chirurgico.

Se la dimensione del pezzo di vetro è molto piccola, potrebbe uscire dal corpo entro un giorno o 2 assieme al cibo non digerito. Non dovresti curare da solo la persona infetta a casa.

Se hai accidentalmente ingerito pezzi di vetro grandi, potrebbe portarti alla morte se non decidi di intervenire.

Di recente un prodotto è stato ritirato dal mercato italiano proprio perché conteneva, presumibilmente, del vetro. Ecco di seguito che ti sveliamo di quale si tratta.

Qual è il prodotto ritirato

Non tutti lo sanno, ma è da poco stato ritirato un prodotto che fino a poco tempo fa tutti noi potevamo trovare all’ALDI.

Stiamo parlando dell’insalata di patate con olio e aceto del marchio Good Choice, che è stato ritirato dal mercato per via dell’eventuale presenza di frammenti di vetro.

I lotti sono quelli da 1 kg, in scadenza il 21 settembre del 2022.

Si invitano tutte le persone che li avevano acquistati a restituirli presso l’ALDI per ottenere il rimborso totale del costo e per evitare che questi alimenti possano essere ingeriti.