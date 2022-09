Piano cottura graffiato, 2 gocce di questo ingrediente per eliminare i graffi definitivamente

By

Pulire a fondo e in tempi record la cucina e il piano cottura è facile, basta seguire alcuni semplici passaggi: pulire, sgrassare, disinfettare, ripassare, asciugare e ventilare.

Alla fine però potremmo ritrovarci con un piano cottura graffiato, quindi è bene sapere quali soluzioni adottare e cosa utilizzare per minimizzare i danni.

Pulizia della cucina

La cucina è uno dei luoghi più conflittuali della casa, soprattutto per quanto riguarda le pulizie. Se di solito si svolge una routine di pulizia settimanale o quindicinale, la cucina non dovrebbe essere molto sporca.

In realtà, si tratta solo di avere una buona organizzazione, sapere da dove cominciare e quali prodotti usare per non rovinare i nostri delicati piani di cottura.

Che si tratti di una padella o del piano cottura della cucina, in casa abbiamo tutti qualcosa in acciaio inossidabile. Il fascino nel connubio tra praticità e luminosità di questo materiale lo rendono perfetto per l’uso quotidiano.

Ma a prescindere, questo metallo può anche appannarsi e graffiarsi irrimediabilmente se non adeguatamente curato, mentre tutti lo vorrebbero scintillante come se fosse sempre come nuovo.

Pulizia dell’acciaio inossidabile: perché è importante?

L’acciaio inossidabile è un materiale molto utilizzato in cucina per la sua resistenza al calore, alla corrosione e alle macchie. In generale, il cromo nell’acciaio inossidabile reagisce all’ossigeno nell’aria e forma uno strato protettivo che previene la comparsa della ruggine e riduce il rischio di segni permanenti. Se la superficie è ricoperta di grasso o sporco, la reazione chimica non ha luogo e l’acciaio è più vulnerabile alla corrosione e all’usura. Pertanto, è importante avere una routine per pulire tutto ciò che è in acciaio inossidabile: lavelli, frigoriferi e piani di preparazione dei cibi in cucina.

Come pulire l’acciaio inossidabile Quando si pulisce l’acciaio inossidabile, è bene evitare di utilizzare prodotti che contengano candeggina, o spugnette abrasive, poiché potrebbero causare danni irreparabili. Per ottenere una finitura impeccabile sull’acciaio inossidabile, occorre strofinare nella direzione della grana. Inoltre occorre ricordare di proteggere i propri vestiti e di mantenere ben ventilato l’ambiente in cui si sta pulendo. Meglio indossare guanti per protezione e seguire le indicazioni sulla confezione del prodotto acquistato. Come prova, meglio testare prima il prodotto su una piccola parte della superficie. Tuttavia per la sua pulizia possiamo pensare alle molte alternative naturali o ai prodotti ecologici: dopo aver pulito l’acciaio inox, dovremo bagnare un panno con aceto o succo di limone e passalo sulla superficie. Inoltre si può anche applicare una soluzione concentrata con un flacone spray. Come trattare un piano cottura graffiato Nonostante la nostra accortezza il piano di cottura in acciaio può presentare dei graffi che ne deturpano l’originale bellezza. Può accadere che i segni siano molto visibili nel qual caso abbiamo ben poco da fare. Tuttavia, oltre ad usare dei prodotti specifici per non accrescere il problema e del tutto a costo contenuto, in cucina abbiamo un prodotto che, oltre a non essere dannoso a noi e all’ambiente può aiutarci a contenere e a volte anche eliminare delle piccole imperfezioni. Di cosa si tratta? Semplicemente dell’olio di oliva, di quello che si impiega per la cottura dei cibi.

Tutto ciò che si dovrà fare è versare 2 gocce di olio d’oliva su un po’di ovatta o di cotone, e quindi strofinare sulla parte graffiata, seguendo la grana e sempre nello stesso verso. Lasciate agire l’olio per qualche minuto e poi rimuovetelo con carta da cucina.

Fatto questo si prende uno straccio asciutto e pulito e si lucida, è in modo semplice e poco costoso per eliminare i piccoli graffi.