Noemi Bocchi sta male, ricoverata in ospedale la nuova compagna di Francesco Totti

Noemi Bocchi sarebbe stata ricoverata in ospedale nella giornata di ieri. La notizia è trapelata soltanto oggi e non si hanno informazioni ufficiali o confermate dalla nuova fiamma di Totti.

La nuova compagna dell’ex capitano giallorosso è, ormai da mesi, al centro del gossip per la presunta relazione con Totti. In realtà, dopo le recenti dichiarazioni fatte di recente, non si tratta più di una relazione presunta ma bensì una storia ufficiale. Oggi però, la design floreale, ha attirato l’attenzione per una notizia che non ha nulla a che vedere coi pettegolezzi.

La donna è stata ricoverata il 12 settembre, come riportato dal giornale NanoPress.it, ma non si conoscono gli sviluppi delle sue condizioni di salute.

Noemi Bocchi ricoverata in ospedale

Francesco Totti starà sicuramente vivendo ore di apprensione dato che la sua nuova compagna si trova ricoverata in ospedale. Lo sportivo ha voluto esprimere la sua opinione in merito alla, tanto chiacchierata, storia con Noemi e lo ha fatto rilasciando un’intervista al Corriere Della Sera.

Nel corso di questi mesi si sono susseguite ipotesi e indiscrezioni di ogni tipo sulla separazione Totti Blasi e su Noemi. L’attenzione mediatica si è precipitata su di loro dopo le prime paparazzate insieme e non passa inosservato nemmeno un movimento della coppia. Totti non aveva parlato della sua nuova fiamma fino a questo momento e i fan sono rimasti stupiti di questa decisione.

Ha spiegato che prima era amico di Noemi e che successivamente il rapporto di amicizia si è trasformata in una relazione amorosa.

Stavolta però l’argomento che desta preoccupazione e apprensione è la salute della 34enne romana. Da come riposta in anteprima NanoPress.it, la Bocchi, è arrivata al Policlinico Umberto I di Roma a seguito di una presunta infezione da Covid-19. Non si hanno notizie su sintomi o gravità della situazione e viene mantenuto il massimo riserbo a riguardo.

Le recenti parole del calciatore su Ilary e Noemi

Il gossip ruota ormai da mesi sulla vicenda Blasi – Totti e Noemi Bocchi. La separazione della coppia, considerata una di quelle che non si sarebbero mai lasciate, ha alzato un polverone mediatico pazzesco. Subito la notizia della crisi è stata smentita ed anche le voci di una presunta altra donna accanto al capitano.

Dopo paparazzate varie, Francesco, ha deciso di parlare e di dire la sua verità. Ha precisato che non ha tradito per primo ma che ha visto dei messaggi che lo hanno sconvolto. Dopo aver scoperto il presunto tradimento di Ilary ha affermato di essersi sentito perso.

Di aver tenuto dentro il rancore che poi lo ha fatto sprofondare in un momento delicato. Momento dal quale, come lui stesso ha confessato, è uscito soltanto grazie a Noemi Bocchi.

Ilary ha fatto sapere, in risposta alle dichiarazioni di Totti, che ognuno pagherà le proprie azioni, parole e comportamenti.

Intanto ci auguriamo che le condizioni di Noemi Bocchi non siano preoccupanti e che possa tornare presto dalla sua famiglia.