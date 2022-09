Muffa nella guarnizione della doccia, lascia perdere la candeggina: il segreto è in cucina

Avete mai cercato di rimuovere la muffa nella guarnizione della doccia? In molti non sanno che l’utilizzo della candeggina aggrava semplicemente la situazione, il vero ingrediente segreto si trova semplicemente nelle vostre cucine. Scopriamo insieme di che cosa si tratta per rimuoverla definitivamente.

Come ben saprete alcune volte tenere in ordine la propria abitazione risulta più complicato del previsto dal momento che potrebbero insorgere delle problematiche insolite a cui noi in realtà non avremmo proprio dato peso. Una di queste infatti è proprio la muffa, la quale si insidia negli angoli più complicati ed oltretutto a cui è più difficile arrivare. In queste occasioni, avendo davanti una parete o anche solo un soffione della doccia completamente invaso dalla muffa, ognuno di noi pensa subito alla candeggina, in realtà invece quest’ultima non è affatto efficace ed anzi danneggia ancor di più la situazione.

Ammettiamo che per molti risulta estremamente complicato risolvere tali problematiche senza chiedere l’aiuto di un esperto, con questo metodo infallibile invece sarà davvero una passeggiata rimuovere completamente la muffa da ogni superficie senza alcuni sforzo e senza il pensiero costante di ritrovarla nello stesso identico posto in cui appunto pensavamo di averla eliminata.

Vi basterà seguire passo dopo passo questi piccoli accorgimenti ed utilizzare semplicemente già che avete nella vostra cucina. Vediamo insieme tutti i dettagli a riguardo e qual è il vero ingrediente miracoloso in questi casi.

Tutti i passaggi da seguire per ottenere un risultato impeccabile

Come vi abbiamo già anticipato in innumerevoli non riescono appunto. trovare una soluzione costante contro questo nemico terribilmente orribile da vedere e soprattutto estremamente pericoloso per l propria salute. Innanzitutto come si forma realmente la muffa? Ebbene, dovete sapere che in realtà la muffa si crea in nelle zone specifiche e si riforma appunto nelle stesse zone per via di un motivo specifico. La muffa infatti si crea appunto nelle zone più umide, della casa o degli oggetti. Se trovate della muffa sulle vostre pareti quindi dovreste innanzitutto cercare la fonte di umidità he appunto crea la terribile muffa. Questi accorgimenti però vi semplificheranno la rimozione di quest’ultima.

Per eliminare la muffa dalle pareti ad esempio vi basterà mixare 2 cucchiai di bicarbonato, 700ml di acqua ovviamente, 2 cucchiai di acqua ossigenata più 2 di sale e 2 di succo di limone. Successivamente dovrete nebulizzare il prodotto sulla parte interessata e poi pulire il tutto con un panno umico di acqua bollente.

Per eliminare la muffa dalle guarnizioni della vostra doccia invece dovrete semplicemente Prendere 5 litri di acqua tiepida e sciogliere al loro interno ben 5 cucchiai di bicarbonato e versare successivamente il succo di un solo limone. Utilizzando la parte morbida di una spugna poi, dopo aver imbevuta nel composto ottenuto, andrete a passare semplicemente sulla parte interessata. Dopodiché con la parte ruvida andrete a strofinare, per poi risciacquare semplicemente con acqua tiepida.