“Mi ritiro”, triste annuncio a Buckingham: l’ultimo saluto di Carlo ai sudditi | È deciso

Arriva la conferma ufficiale direttamente da Buckingham: il triste annuncio sconvolge tutti. Carlo si congeda così dai sudditi, ormai è tutto deciso.

Il Re Carlo III ha preso la sua decisione appoggiato dalla Regina consorte Camilla. I due hanno sorpreso i sudditi. Il triste annuncio da Buckingham Palace lascia di stucco.

Re Carlo e la Regina Camilla sconvolgono il mondo

L’8 settembre 2022 si è spenta, con grande sorpresa di tutto il mondo, la Regina Elisabetta. La monarca di 96 anni è spirata a Balmoral Castle, in Scozia, dove ha trascorso buona parte della sua vita e anche la sua ultima estate in compagnia dei figli, dei nipoti e dei pronipoti.

Se n’è andata serenamente la monarca che ha fatto la storia delle Nazioni e del mondo. Dopo 70 anni di reggenza ha lasciato le redini di una monarchia complicata nelle mani del suo erede legittimo, Carlo III, che ora ha al suo fianco la donna che da tanti anni è parte della sua vita, Camilla Shand, nuova Regina consorte.

In un momento così delicato per la monarchia e per la corona inglese, proprio Carlo fa un annuncio che sconvolge i sudditi del Regno Unito e del mondo. Si congeda per sempre così. La comunicazione inaspettata è arrivata: nessuno poteva immaginare che si verificasse una frattura storica del genere.

Re Carlo “si ritira”: l’ultimo saluto è commovente

Il Principe Carlo è ora Carlo III, Re d’Inghilterra. Sul suo trono seduto accanto alla consorte, la Regina Camilla, ha ora grandi responsabilità sulle sue spalle, un regno da gestire e una monarchia da portare avanti, si spera, con lo stesso impegno, rispetto e amore con cui la Regina Elisabetta si è fatta conoscere e amare nel mondo.

Eppure, in occasione di un momento così delicato per la corona britannica, è proprio il nuovo Re d’Inghilterra a fare un annuncio che sconvolge tutti: si ritira per sempre ma non dai suoi doveri istituzionali e dalle sue responsabilità di reggente ma da Buckingham Palace.

Il nuovo sovrano ha deciso, in accordo con la Regina consorte Camilla, di non voler risiedere a Buckingham Palace che è da sempre, più precisamente dal 1837, la dimora ufficiale dei sovrani inglesi.

Carlo e Camilla hanno deciso di rimanere nella loro abitazione storica, Clarence House, nella quale risiedono dal 2003 e che prima apparteneva alla regina madre, Elisabetta I. La casa fu costruita tra il 1825 e il 1827 ed è stata fatta ristrutturare dai sovrani attuali di Inghilterra.

La decisione del Re sconvolge

Che cosa ne sarà di Buckingham Palace? La sede britannica che per tanti anni è stata la dimora ufficiale degli affari di stato nonché abitazione della Regina Elisabetta, dovrà essere sottoposta a dei lavori di ristrutturazione che impiegheranno ben 10 anni per essere completati e oltre 369 milioni di sterline.

Tra cavi elettrici da cambiare, facciate da rifare e stanze da riallestire, Buckingham diventerà ora solo il luogo in cui si discuterà dei compiti ufficiali del regno e del governo. Non sono gli unici, Carlo e Camilla, a vivere un periodo di cambiamenti radicali.

Anche Kate e William che sono stati ufficialmente nominati proprio dal Re Carlo III nuovi principe e principessa del Galles, si sono da poco trasferiti nella tenuta di Windsor ad Adelaide Cottage.

Loro, che avevano deciso di cambiare casa per stare più vicino alla Regina Elisabetta, si ritroveranno ora poco distanti da Carlo e Camilla, pronti a iniziare tutti insieme una nuova vita. Kate e William continueranno a essere ugualmente proprietari del loro appartamento di 20 stanze a Kensington Palace e anche di Anmer Hall, la loro tenuta di campagna a Sandringham che è stata un regalo della Regina Elisabetta.

Nel frattempo, dopo il triste annuncio di Carlo III, arriva anche un’altra notizia: il Re chiuderà quelli che fino ad ora sono stati i suoi account Instagram e Twitter ufficiali per aprire, probabilmente, dei nuovi con l’attuale denominazioni di Re d’Inghilterra.