“Mi mancano i suoi abbracci”, il principe Harry distrutto: DOPO la regina soffre per lei

Il principe Harry, lo hanno sempre definito “ribelle”, proprio come sua mamma, ma non tutti sanno che ha un animo sensibile e gentile. Recentemente, ha rivelato di soffrire terribilmente la mancanza di una persona in particolare: scopriamo di più.

Il principe Harry, come il resto della famiglia reale, è profondamente scosso per la perdita della Regina Elisabetta. Lui è sempre stato definito il nipote preferito dalla sua nonna. In diversi eventi pubblici è stato visto mano nella mano con Sua Maestà. Harry l’ha sempre amata profondamente e a seguito della scomparsa di quest’ultima, ha messo da parte il suo orgoglio ed è tornato dalla sua famiglia, dopo tutte le incomprensioni che ci sono state.

Lei è stata una delle donne più importanti della sua vita. Ma nella vita del Principe, c’è stata una persona in particolare che è impossibile dimenticare. A distanza di anni, Harry sente terribilmente la sua mancanza: scopriamo di chi si tratta.

Il principe Harry: “Mi mancano i suoi abbracci” | Un dolore tremendo

La morte di un genitore non è mai facile, soprattutto quando si è piccoli. Lo sa bene il principe Harry che dopo il 31 agosto del 1997, si è chiuso in se stesso. Quel giorno ha perso sua madre in un drammatico incidente automobilistico.

Lady D ha lasciato un vuoto incolmabile, sono trascorsi ben 25 anni e nessuno si è ancora dimenticato di lei. Harry e sua madre avevano un legame bellissimo ed erano molto simili, infatti, entrambi ribelli. Recentemente il principe Harry ha parlato del forte dolore che sente ancora oggi:

“Mi mancano i suoi abbracci, mi manca quella sensazione, mi manca quella parte della famiglia.”

La principessa del popolo rimane scolpita nel suo cuore, Lady Diana non ha mai fatto mistero dell’importanza di regalare ai suoi bambini carezze, abbracci, affetto e amore. Dopo la morte di sua mamma, Harry tiene stretto il suo dolore, anche se in passato ha fatto degli sbagli.

Il principe Harry: dopo la morte di Lady D

Recentemente, Harry ha raccontato di avere vissuto un periodo davvero buio, tra i 28 e i 32 anni, a causa degli attacchi di panico. Ha anche ammesso di aver fatto abuso di alcool e droghe:

“Ero disposto a bere, a prendere droghe, a provare cose che mi facevano sentire meno giù. Stavo cercando di mascherare qualcosa”.

In gioventù ha affrontato la perdita di sua madre e per lui è stato un vero trauma. Durante quel periodo Harry era terribilmente scosso, ha raccontato che ha ancora in testa il rumore degli zoccoli dei cavalli che trasportarono la bara della madre.