“Li perseguita da anni”, terrore a Windsor: la maledizione del 2 invade la casa reale

Terrore a Windsor, la maledizione del due perseguita la casa reale e i suoi componenti da anni. Ecco di che cosa stiamo parlando, la situazione è davvero assurda.

La casa reale inglese è maledetta, paura per i Windsor. La leggenda che da anni si aggira tra i corridoi di Buckingham Palace è oggi è diventata realtà. Queste strane coincidenze fanno venire la pelle d’oca.

La Royal Family inglese è maledetta: i Windsor in pericolo

Non è molto fortunata la Royal Family inglese, soprattutto in questo periodo che è tra i più bui della storia della corona britannica. Solo qualche giorno fa, più precisamente l’8 settembre 2022, il mondo ha dovuto fare i conti con una notizia tristissima e che ha devastato tutti: la Regina Elisabetta, la monarca più famosa della storia, è morta 96 anni.

La mamma dell’attuale Re d’Inghilterra, Carlo III, si è spenta a 96 anni nella sua tenuta in Scozia, nel castello di Balmoral, circondata dalle persone a lei più care, i figli Carlo e Anna e i nipoti Harry e William.

Ora tutte le responsabilità sono in capo al nuovo sovrano inglese, Carlo, e alla sua consorte, la Regina Camilla. Sapete che da anni circola una leggenda che riguarda proprio i membri della Royal Family? La cosiddetta maledizione del numero 2 li perseguita da anni. La storia ha davvero dell’incredibile. Le strane coincidenze fanno tremare, la pelle d’oca è assicurata.

Che cos’è la famosa “maledizione del due”

La Regina Elisabetta è morta l’8 settembre 2022. Si è spenta a 96 anni la sovrana più amata e più famosa del mondo. Da anni circola nel Regno Unito una leggenda, quella della maledizione del due. Che cosa vuol dire?

Se andiamo ad analizzare le date di morte dei componenti principali della Royal Family e parliamo della famiglia, nello specifico, della Regina Elisabetta, possiamo vedere che sono tutti accomunati da un numero, il 2, che ha segnato le loro vite per sempre.

La Regina Elisabetta II era figlia di Re Giorgio VI di Inghilterra e di Elisabetta I, nota come regina madre. La monarca aveva poi una sorella, la principessa Margaret, poco più piccola di lei.

Ebbene, tutti e tre i suoi familiari sono morti in date che hanno in comune un numero, il 2. Vediamo più nel dettaglio. Il Re Giorgio VI che ha governato proprio poco prima che salisse al trono Elisabetta II, è morto nel 1952.

Ben 50 anni dopo, nel 2002, è morta sua moglie, la regina madre, Elisabetta I. Nello stesso anno e a pochi mesi di distanza dalla scomparsa della regina madre, è venuta a mancare anche la sorella adorata della Regina Elisabetta, Margaret, che è deceduta il 9 febbraio 2002.

Il 1992 è stato poi uno degli anni più drammatici per la Regina Elisabetta e per il Regno Unito. La stessa sovrana d’Inghilterra, in una conferenza definì il 1992 l’Annus Horribilis. In un discorso pronunciato il 24 novembre 1992 a Guildhall, dopo 40 anni dalla sua salita al trono, Queen Elizabeth ha definito il 1992 l’anno più brutto per la sua famiglia e per la corona inglese.

Nel 1992, per esempio, suo figlio Andrea di York annuncia la separazione da sua moglie Sarah Ferguson. Nello stesso anno avviene anche il divorzio della principessa Anna dall’ex marito Mark Philips e ancora, nel 1992, esce il libro “Diana, la sua vera storia”, pubblicata da Andrew Morton che racconta segreti e scheletri nell’armadio della Regina Elisabetta.

Per concludere il tutto, ciliegina sulla torta, l’8 settembre 2022, ricorre quindi ancora una volta il numero 2, la Regina Elisabetta si è spenta riunendosi ai componenti della sua famiglia. Realtà o strane coincidenze? Non possiamo dirlo. Certo è che la famosa maledizione del due ha davvero dell’incredibile.