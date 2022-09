Lanciano: auto piomba fra la folla nella zona pedonale, ferite due persone

By

Un 28enne è stato fermato per aver investito, a Lanciano, diverse persone che si trovavano in zona pedonale.

Fortunatamente non ci sono state vittime, tuttavia sono rimasti feriti un uomo e una donna che portava il nipotino nel passeggino.

Auto investe folla a Lanciano

I Carabinieri hanno fermato l’uomo che ha compiuto un gesto terribile nella città di Lanciano, che solo per miracolo non è finito in tragedia.

Con la sua auto infatti è piombato in una zona pedonale dove stavano passeggiando diverse persone e ha seminato il panico.

Il bilancio riferisce di soli 2 feriti ma poteva andare molto peggio, episodi simili in passato, hanno infatti provocato tragiche morti.

Sono stati momenti di paura che hanno fortemente scioccato la cittadinanza del paese, specialmente coloro che erano sulla zona pedonale e si sono salvati.

L’uomo, 28enne della zona, è arrivato a forte velocità nell’area pedonale, travolgendo passanti e pedoni per poi darsi alla fuga.

La vicenda è avvenuta intorno alle 10 di questa mattina, lungo il corso Trento e Trieste che si trova a Lanciano, in provincia di Chieti.

Nonostante ci fossero tantissime persone in transito, il folle ha ferito solo due persone, tuttavia una di queste è in gravi condizioni.

Si tratta di un uomo di 77 anni preso in pieno e scaraventato a terra dal pirata della strada, che dopo il fatto ha tentato la fuga.

L’anziano è stato trasportato, a causa delle gravi lesioni, all‘ospedale di Pescara in codice rosso, con l’eliambulanza.

La seconda persona rimasta ferita è una donna di 68 anni che portava il nipotino nel passeggino ed è riuscita a spingerlo via quando l’auto è piombata verso di lei.

Il piccolo sta bene mentre lei è ferita ma non in maniera grave e si trova nell’ospedale di Lanciano.

Le testimonianze

Come abbiamo detto, la zona era molto affollata ed è solo per miracolo che il bilancio non è stato tragico.

I Carabinieri hanno fermato poco dopo il 28enne che aveva compiuto il folle gesto con la sua Punto bianca.

Hanno poi ascoltato le testimonianze di chi era presente. Le persone hanno raccontato di aver visto l’auto venire a forte velocità dalla parte alta del corso.

Questa, ha danneggiato diverse auto parcheggiate e poi è piombata nell’area pedonale. Una testimone racconta con paura che pochi secondi prima era proprio in quel punto.

Anche un commerciante, ha riferito di essersi riparato all’interno del locale che aveva appena aperto, per ripararsi dal folle.

Anche il sindaco, Filippo Paolini, è intervenuto definendo gravissimo questo fatto, ora la comunità attende di sapere il motivo del gesto.

L’arresto

Le forze dell’ordine hanno fermato, dopo un inutile tentativo di fuga, il ragazzo, originario di Chieti.

Egli si era diretto verso santa Maria de Mesi e proprio qui la polizia ha trovato l’auto parcheggiata.

Il ragazzo è stato arrestato per tentato omicidio mentre la vettura è stata sequestrata per ulteriori verifiche.