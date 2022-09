Lady Diana, aveva previsto tutto prima di morire: rispunta una vecchissima lettera da brividi

Sono trascorsi 25 anni dalla tragica morte di Lady Diana. Dietro la sua scomparsa ci sono ancora tantissimi misteri, ma una lettera della principessa ha riaperto i dubbi sul tragico incidente accaduto durante la notte del 31 agosto 1997: scopriamo di più.

Anche in questi giorni di lutto per via della scomparsa della Regina Elisabetta, l’attenzione è finita su Lady Diana. Impossibile dimenticare quel drammatico giorno in cui un drammatico automobilistico costò la vita alla principessa e al suo compagno Dodi Al-Fayed. Anche chi non ha vissuto quel tragico momento attraverso i notiziari, è riuscito a percepire il dolore della morte della Principessa del popolo.

Dopo anni dalla sua morte si ritorna all’evento che ha segnato per sempre la famiglia reale. La scomparsa improvvisa e traumatica di Lady D. Ma non tutti sanno che lei in realtà avesse predetto più volte l’incidente: scopriamo di più.

La morte di Lady Diana

Erano le 00.23 del 31 agosto di 25 anni fa, Lady Diana, insieme al suo fidanzato Dodi Al Fayed e all’autista Henri Paul si schiantarono per sempre nel tunnel “Pont de l’Alma” di Parigi. L’unico a non perdere la vita fu proprio la guardia del corpo Trevor Rees-Jones. Oggi a 54 anni, non ricorda nulla di quel giorno.

Ancora oggi, dietro la morte della Principessa ci sono tantissimi dubbi, domande e rivelazioni. I paparazzi, furono accusati di aver causato l’incidente, per averla rincorsa violentemente. Ma in realtà, sono riemersi diversi misteri, addirittura, si vocifera che Lady Diana avesse predetto più volte la sua morte. Lo ha raccontato il biografo reale Christopher Andersen: scopriamo di più.

Lady Diana, aveva previsto tutto: la lettera da brividi

Il giornalista statunitense, Christopher Andersen, intervistato da Nischelle Turner su Entertainment Tonight, Andersen ha raccontato come Diana avesse predetto più volte la sua morte:

“La principessa sosteneva che sarebbe stata uccisa in un’incidente in automobile o in elicottero”.

Lei era convinta che qualcuno volesse ucciderla, ma il mandante non era sempre lo stesso. L’uomo ha svelato che nell’ottobre 1996, che Diana predisse la sua morte accusando l’ex marito Carlo, mettendo tutto nero su bianco:

“Mio marito sta pianificando un guasto ai freni nella mia automobile per causarmi un gravissimo trauma cranico.”

Un pensiero che aveva perché era convinta che suo marito volesse eliminarla per sposare la baby sitter di William e Harry, Tiggy Legge-Bourke. Questa lettera la diede al suo maggiordomo personale, Paul Burrell.

Nel 2003, il noto confidente, la rese pubblica e due anni dopo Carlo fu interrogato in gran segreto sulla morte dell’ex moglie, lo ha rivelato John Stevens, ex direttore di Scotland Yard. Il diretto interessato rimase scioccato da ciò che c’era scritto su quel foglio, infatti, non sapeva proprio il motivo di questo gesto. Alla fine fu rilasciato, perché non c’erano prove per sostenere la tesi di Diana.