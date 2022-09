“Ha lasciato il suo corpicino”, Romina Power: tutta la verità dietro quell’insuperabile perdita

Romina Power ha subito una forte perdita che ha voluto condividere con i suoi followers. Ecco la verità sul lutto della cantante.

Romina Power è una cantante e attrice italiana che ha avuto un enorme successo da fine degli anni ’60 grazie anche alla sua unione amorosa e artistica con il cantautore Albano Carrisi.

I due sono stati sposati dal 1970 al 1999 ed hanno dovuto subire una grossa perdita avvenuta nel Capodanno tra il 1993 e il 1994 a seguito della scomparsa della loro primogenita Ylenia.

Romina Power e il messaggio commovente

La ragazza si era recata in Belize per prendere degli appunti per scrivere un libro sugli artisti di strada del posto e aveva espresso a suo padre una volta arrivata sul posto di voler passare dei giorni a New Orleans.

Albano gliel’avrebbe negato e da quel momento Ylenia sembra essere scomparsa nel nulla e nonostante molti avvistamenti non è mai stata ritrovata dato che questi si sono rivelati infondati.

Secondo alcune testimonianze la ragazza ha passato gli ultimi giorni in compagnia di un musicista di nome Alexander Masakela che è stato in seguito arrestato per alcune violenze nei confronti di alcune donne.

Nonostante sia stata rilasciato dopo essere il primo indiziato, Romina Power rimane convinta che l’uomo l’ha drogata e segregata per poi inserirla nella tratta delle bianche in corso in quegli anni.

Un altra testimonianza invece rivela che in quei giorni una ragazza bionda si è buttata nel Mississippi dichiarando di appartenere alle acque e non più a questa terra. Per via di questo motivo, Albano ha chiesto al tribunale di Brindisi una certificazione di presunta morte.

Romina è sempre stata contraria a questa decisione e la scomparsa della loro prima figlia ha dato inizio ad uno sgretolamento nel rapporto di coppia. I due sono tornati insieme, solo dal punto di vista artistico, soltanto nel 2013.

La donna però, dopo aver subito un momento non del tutto felice durante le feste di Natale 2021 dovuto ai contagi della pandemia Covid-19, passando le festività completamente da sola, ha annunciato ai suoi followers la perdita di qualcuno di veramente speciale per lei.

Il lutto condiviso con i suoi fan

La cantante del Ballo del Qua Qua, ha reso partecipi i suoi fan della morte del suo amatissimo cagnolino Cutie che da anni seguiva la donna ovunque lei andasse dandole molta compagnia.

Romina è stata colpita da un immenso dolore e durante il periodo natalizio la sua scomparsa ha commosso i suoi ammiratori che avevano già appreso che l’animale non era in ottima forma.

Infatti, Cutie era malato da tempo, ma Romina non ha mai rivelato quale fosse la patologia da cui fosse affetto e ha voluto dedicare un post al suo amato e fedele compagno augurandoli di avere una favorevole reincarnazione.

“Il mio Cutie ha lasciato il suo corpicino. Che abbia una favorevole reincarnazione”

Con queste parole, Romina ha confermato la sua vicinanza al mondo spirituale mostrando un affetto verso il mondo degli animali e dell’ecologia in generale.

Infatti, la donna qualche mese fa aveva invitato i suoi followers a prendere parte ad una campagna ecologica che vedeva la partecipazione di alcuni utenti nel piantare alcuni alberi per favorire la crescita di verde nelle città.

La donna ha ringraziato i suoi followers per aver partecipato a questa iniziativa e nel corso degli anni si è avvicinata molto al tema ambientale e alla fede che crede nella reincarnazione del corpo dopo la morte.

Romina anche riguardo la scomparsa di Ylenia, non ha mai negato la sua fede e la sua religione, sperando che la ragazza qualora sia davvero passata a miglior vita possa essersi reincarnata sotto forma di un altro essere vivente, anche se la speranza di poterla riabbracciare un giorno non è mai svanita dal suo cuore.