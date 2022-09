“Finisce un’era”, Pippo Baudo: nessuno si aspettava la conferma così presto

Pippo Baudo, uno dei conduttori più amati del mondo dello spettacolo. Lui è un volto storico che ha scritto la storia della televisione italiana. Purtroppo, oggi non ci sono affatto buone notizie per lui. Quello che è accaduto è davvero scioccante: scopriamo di più.

Pippo Baudo – LettoQuotidiano.itPippo Baudo, un personaggio che ha scritto la storia della televisione italiana. Un conduttore che è stato al timone delle trasmissioni più importanti sulla rete Rai e anche sulla Mediaset. Grazie al suo talento, alla sua professionalità e alla sua simpatia è riuscito a conquistare il cuore di milioni di telespettatori.

Oggi Pippo Baudo ha 86 anni e si sta godendo la sua meritata “pensione”, infatti, è assente dalle scene già da un bel po’ di anni. Purtroppo, per lui è finita un’era, nessuno si sarebbe mai aspettato un fatto del genere: scopriamo cosa è accaduto.

Pippo Baudo: “Finisce un’era” | Cosa è accaduto

Pippo Baudo, un volto storico della televisione italiana, impossibile non amarlo. Tutti lo conoscono, è entrato nelle case di milioni di telespettatori con la sua simpatia e talento. La sua è una carriera costellata da grandi successi, infatti, in tutti questi anni, ha raggiunto dei record incredibili.

Come quello di essere al timone di numerose edizioni di seguito de Il Festival di Sanremo. Ma per lui è finita un’era, il motivo? Una sua amatissima collega lo ha battuto. Lui non è più l’unico ad aver condotto una trasmissione per più edizioni di seguito. Ma chi è la sua erede? Non ci crederete mai, ma si tratta proprio di Mara Venier: scopriamo di più.

Mara Venier batte Pippo Baudo | L’incredibile record

L’era di Pippo Baudo sembra essere terminata per sempre, malgrado i suoi record e successi sono impressi nella mente di milioni di telespettatori. Oggi abbiamo Mara Venier che ha raggiunto un obiettivo davvero incredibile.

La conduttrice, infatti, sta per condurre la 14esima edizione consecutiva di “Domenica In”. La sua amatissima trasmissione che appassiona da anni milioni di telespettatori. La Venier è entusiasta e con grande emozione ha detto:

“Nessun conduttore mai lo ha fatto, nemmeno il grande Pippo Baudo, lui è arrivato a 13, io a 14 edizioni. Devo ringraziare il pubblico che per tutti questi anni mi ha riempita di amore e affetto, sono felicissima di essere qui anche quest’anno.”

Essere al timone di una nuova edizione per Mara Venier è un’emozione incredibile. Ha cominciato quasi 30 anni fa, infatti, nel 2023 saranno esattamente 30 anni dalla sua prima puntata di Domenica In. Per Pippo Baudo si conclude un’era ma per lei inizia un altro meraviglioso viaggio.