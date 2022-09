“È in dolce attesa”, Vanessa Incontrada: l’inaspettata indiscrezione fa gioire i fan | FOTO

Vanessa Incontrada, arriva l’indiscrezione che fa gioire i fan: “Lei è in dolce attesa”. Che grande sorpresa, gli utenti social sono increduli.

Il gossip impazza e travolge Vanessa Incontrada. La conduttrice spagnola più famosa e amata della televisione italiana è in “dolce attesa”. Arriva la foto che non lascia più dubbi.

Vanessa Incontrada fa parlare l’Italia

Ex modella, conduttrice e attrice spagnola, Vanessa Incontrada è uno dei volti noti più apprezzati del piccolo schermo, tra le donne più belle che l’Italia abbia accolto nella sua scuderia.

Nata da papà di origini napoletane e madre catalana, è cresciuta tra Follonica e Barcellona. Bella come il sole, inizia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo a 17 anni, quando si trasferisce a Milano per sfilare come modella. Nel 1998 inizia per lei la scalata al successo.

Nel giro di poco tempo, Vanessa diventa il volto di “Super estate” con Peppe Quintale e poi la conduttrice di “Millennium” con Michele Mirabella. Il 2010 è l’anno di “Subbuglio” accanto a Giancarlo Magalli. Nel 2001 conduce “Sanremo Giovani” insieme a Pippo Baudo mentre nel 2003 arriva il suo primo ruolo come attrice: è la protagonista di “Cuore altrove”, insieme a Neri Marcorè per la regia di Pupi Avati.

Tutti ricorderemo sicuramente, però, la Incontrada per la sua conduzione di Zelig con Claudio Bisio, questo programma trasmesso dalla rete del Biscione, è quello che le ha conferito il più grande successo televisivo.

Per un periodo di tempo, la conduttrice si è presa una pausa dal piccolo schermo per poi ritornare nel 2020 nuovamente in televisione come protagonista di diverse serie e fiction televisive e come conduttrice, per esempio, di Striscia la notizia.

Per quanto riguarda la sua vita privata, dal 2007 e in coppia con Rossano Laurini, un noto imprenditore toscano. I due hanno un figlio che è la fotocopia di Vanessa. A proposito di famiglia, spunta un’indiscrezione che lascia senza parole: “Lei è incinta”. La foto fa il giro del web e fa infiammare i social. Non c’è più alcun dubbio.

La foto rivelatrice fa emozionare i fan

Cicogna in arrivo per Vanessa Incontrada? La bella conduttrice spagnola potrebbe essere in dolce attesa? Questo è quanto si chiedono gli utenti social dopo aver visto la bella rossa alla conduzione dei Tim Music Awards su Rai 1 venerdì 9 e sabato 10 settembre 2022.

La peperina Vanessa, che più volte si è fatta paladina del body positive, criticando gli haters e i tanti leoni da tastiera che l’hanno criticata e attaccata per il suo fisico in carne, oggi torna a far parlare di sé. La conduttrice, in occasione delle due serate che l’hanno vista protagonista della rete ammiraglia, ha indossato un vestito luccicante e molto aderente che metteva in evidenza le sue forme prorompenti e che soprattutto, non nascondeva un pancino alquanto pronunciato.

I social si sono scatenati. Molti utenti hanno ipotizzato che la conduttrice sia di nuovo in dolce attesa. Scrive qualcuno: “Vanessa Incontrada è brava e simpatica, bella e affascinante, ma doveva scegliere un abito diverso”.

Ancora qualcun altro twitta: “Col massimo rispetto e tatto, ma chi cavolo è lo stilista di Vanessa Incontrada? Ogni volta abiti che non la valorizzano”.

Mentre, insomma, molti pensano che la cicogna sia in arrivo per la bella conduttrice spagnola, qualcun altro crede che si tratti solo di scelte stilistiche sbagliate. Gli abiti che ha indossato Vanessa nelle due serate all’Arena di Verona, non hanno reso per nulla giustizia alla sua bellezza.

Ora la conduttrice spagnola è sommersa di commenti e critiche e l’ipotesi di una gravidanza, non è da escludere secondo molti. Ma, almeno per il momento, non è stata confermata questa possibilità.

Potrebbe effettivamente trattarsi solo di una scelta di outfit sbagliata che ha messo in evidenza le forme prorompenti della conduttrice che sono le stesse che oggi la rendono una delle donne più belle del mondo dello spettacolo e modello positivo di riferimento per tante donne curvy e non.