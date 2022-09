Camilla Parker, tremano i sudditi: dopo Carlo diventa regina? La verità è sconvolgente

Camilla Parker Bowles è la moglie del Re Carlo, non possiamo dimenticarci di quando era la sua amante, infatti, fu per tanto tempo la donna più odiata del regno. In queste ultime ore l’idea che possa diventare Regina sta facendo tremare i sudditi: scopriamo di più.

Con la morte della regina Elisabetta, i ruoli della famiglia reale hanno subito diversi cambiamenti. In particolare il primogenito di Sua Maestà, il principe Carlo, è diventato automaticamente Re D’Inghilterra. Ma Carlo non è l’unico figlio che ha riscosso un titolo molto importante, ma anche Camilla.

E’ incredibile pensare come Camilla è passata ad essere la sua amante ad essere sua moglie. Malgrado le prime difficoltà, la Regina Elisabetta ha espresso tutta la sua benedizione alla nuora. Anche se i sudditi non dimenticano della sofferenza che la Parker provocò a Lady D, proprio per questo, l’idea che possa salire al trono fa preoccupare tutti: scopriamo di più.

Camilla Parker, la donna più odiata del regno

Sono trascorsi 25 anni dalla morte di Diana, dal tragico incidente nel tunnel parigino dell’Alma, accaduto nella notte del 31 agosto 1997. E’ impossibile cancellare dalla memoria e dal cuore la principessa del popolo. A prendere il suo posto, come moglie di Carlo, è stata Camilla e ancora oggi tantissime persone non se ne fanno una ragione, infatti, per un tempo è stata la donna più odiata del regno.

Quando la coppia è convolata a nozze, nel 2005, Elisabetta mise una clausola agli accordi matrimoniali, stabilendo che anche dopo la sua morte Camilla non avrebbe mai ricevuto il titolo da Regina, ma solo da “principessa consorte”,

Inoltre, Camilla non accettò mai il titolo di “Principessa di Galles” per rispetto di Lady Diana. Un gesto che stabilì l’inizio di una pace tra lei e i sudditi. Ma la questione sembra essere cambiata dopo la morte della Regina Elisabetta: scopriamo cosa potrebbe accadere.

Camilla, potrebbe diventare regina? La verità sconvolgente

Come abbiamo già detto, a seguito della morte della Regina Elisabetta, Carlo è diventato automaticamente Re. Ma quando morirà, a prendere il suo posto sarà il suo primogenito, William, invece, sua moglie Kate Middleton diventerà Regina consorte.

Ma Camilla che fine farà? La moglie di Carlo non potrà mai essere Regina madre, dato che lei e suo marito non hanno figli insieme. Se il Re dovesse perdere la vita prima della Parker, quest’ultima non riceverebbe nessun titolo reale, perché il potere sarà di William e Kate. Quindi, non c’è alcuna possibilità che Camilla possa salire al trono e solo fino a quando Carlo resterà in vita lei avrà il titolo di Regina consorte.