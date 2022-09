Bustine di silice nelle piante, le buttiamo sempre ma sono utilissime: quel che accade è incredibile

Non si dovrebbero mai gettare i sacchetti di silice in gel, hanno molti più usi di quanto sembri, anche per le piante.

I sacchetti di silice li puoi trovare accompagnare tutti i tipi di oggetti, dai dispositivi elettronici alle scarpe. Tutti hanno un avvertimento scritto di non mangiarli e di buttarli via. Il primo avviso è molto valido. Il secondo no. I sacchetti di gel di silice sono molto più utili di quanto si pensi.

Accade così che il gel di silice sia inerte. In altre parole, non è tossico, non reattivo ad altre sostanze chimiche e non è infiammabile.

Riutilizzare le buste saturate

La parte migliore del gel di silice è che è recuperabile. Le bustine che sono sature di umidità possono essere riutilizzate. Per fare questo, devi solo sottoporli a calore in modo che evaporino l’umidità che contengono.

Mantenere le batterie in condizioni ottimali . Le batterie non funzionano bene con l’umidità, i dispositivi che le trasportano molto meno.

Conserva il rasoio con un sacchetto di gel di silice e rimarrà in perfetta forma per molto più tempo.

Non impediscono ai vestiti di emanare un cattivo odore se li lasci nella borsa per una settimana, ma li aiutano ad arrivare più freschi in lavatrice.

Tutti questi usi ruotano attorno alla rimozione dell’umidità , ma non tutti sono così intuitivi come sembrano. Questi sono alcuni:

Le bustine di gel di silice possono essere tranquillamente gettate nella spazzatura come suggerisce la loro confezione, ma farlo è assurdo perché hanno dozzine di usi in casa.

Per farlo ci vorranno un paio d’ore in forno a bassa temperatura (90 gradi) o lasciarli al sole in una calda giornata estiva è più che sufficiente per farli tornare come nuove.

Aiutano le piante quando siamo in vacanza

Con le bustine di gel di silice, partire per le vacanze per le piante non sarà più un problema. In realtà, non tutti sono consapevoli di quanto queste bustine rappresentino un toccasana per le nostre piante e le salvaguardino soprattutto nei periodi di vacanza. Scopriamo insieme le ragioni e le modalità d’uso.

Il gel di silice è un prodotto sintetico disidratante prodotto a partire dal biossido di silicio. Si tratta di una sostanza che non ha effetti nocivi e che ha caratteristiche sia assorbenti che disidratanti.

Se avete un piccolo orto o amate il giardinaggio il gel presente nelle bustine, è in grado di conservare umide le radici delle nostre piante.

In particolare nei periodi delle vacanze, per farlo sarà sufficiente

mettere le palline di gel presenti nelle bustine sopra la terra, da spargere tutte in giro alle piante.

Oltre a conservare correttamente i nostri semi, in quanto terrà lontana sia la muffa che i batteri in attesa di piantarli, le bustine di silice hanno la capacità di cedere lentamente umidità alle radici non farà marcire le radici.