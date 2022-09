Attivo il ricco bonus dall’INPS di 4800€, occhio alla scendenza: scade il 31 ottobre

Avete sentito parlare del nuovo bonus di 4800 euro che potete richiedere a determinate condizioni? Se ancora non ne sapete nulla, continuate a leggere qui di seguito, perché sta per scadere.

L’Inps è pronta per mettere a vostra disposizione un bonus da un valore non indifferente e che sta anche per scadere. Per questo è fondamentale che vi informiate quanto prima, a meno che non vogliate perdere questa opportunità.

Nuovo Bonus da 4800 euro: in cosa consiste?

Come accennato poco, fa potete ancora richiedere, anche se per poco, un bonus di circa 5000 euro, ma solo se nel 2021 avete presentato un ISEE basso. Perché ancora per poco? Perché per farne richiesta avete tempo fino al 31 Ottobre dell’anno corrente.

Grazie a questa agevolazione potrete ricevere dai 250 agli 800 euro al mese e il tutto per ben sei mesi. Nello specifico stiamo parlando del Bonus ISCRO che sta per Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa.

Chi ne può beneficiare, quindi? I lavoratori autonomi che risultano essere iscritti alle Gestione Separata dell’Inps e che ne faranno domanda grazie al portale della stessa, accedendo con le proprie credenziali di accesso SPID o CIE.

Ma cerchiamo di andare più nel dettaglio per capire se questo bonus se spetta anche a voi oppure no.

A chi spetta tale bonus?

Il bonus di cui vi stiamo parlando è stato approvato dal Governo Conte bis e sembra spettare a determinati soggetti.

Vediamo nel dettaglio a chi ci riferiamo:

A chi ha aperto una partita iva da 4 anni

A chi è iscritto all’Inps e ha una situazione regolare per quanto riguarda i contributi e il loro versamento

A chi non riceve il reddito di cittadinanza o la NASpl

A chi nel 2021 (anno precedente alla suddetta richiesta) aveva un reddito ISEE che non superava gli 8145 euro

A chi nel 2021 (anno precedente alla suddetta richiesta) aveva un reddito per il suo lavoro autonomo che corrisponde alla metà rispetto ai redditi maturati nei tre anni precedenti.

Attenzione: chi non appartiene all’Inps ma ad altre casse previdenziali non può richiedere tale bonus.

Come si calcolano gli importi del bonus

Ora rispondiamo a un altro interrogativo: quanto spetta ad ogni soggetto?

Per dare delle informazioni corrette bisogna tener presente che il bonus rimborsa il 25% del proprio reddito maturato nel periodo d’imposta precedente, tenendo conto però che deve essere considerato su base semestrale.

Cosa significa quanto detto? Prendiamo come esempio il reddito di x persona che viene comunicato all’ Agenzia delle entrate e all’Inps.

Tale valore deve essere innanzitutto dimezzato e poi su quest’ultimo valore dovrà essere calcolato il 25% che altro non è che l’importo mensile che riceverete, ovvero il vostro bonus. C’è da dire che tale cifra non sarà mai minore di 250 euro al mese e mai maggiore di 800 euro al mese.

Perché? Perché complessivamente il beneficiario potrà ricevere un importo che va dai 1500 euro ai 4800 euro e solo una volta.

Questo significa che si può fare richiesta di tale bonus solo una volta, considerando il periodo di attivazione. Cosa aspettate a richiedere tale bonus?