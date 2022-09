Addio conti cointestati, micidiale legnata dal fisco: questa mossa ti rovina

Una vera mossa rivoluzionaria sta per essere attuata sui conti cointestati e non solo e il tutto con lo scopo di eliminare l’evasione fiscale. Come è possibile?

Il ministro Franco ormai non ci sta più e ha confermato pubblicamente e senza remore il suo prossimo obiettivo, ovvero eliminare entro un paio d’anni dal nostro Paese l’evasione fiscale. Come ci riuscirà il Governo?

Cosa succederà: nuovi limiti se si parla di denaro

Ebbene sì, il Governo è deciso e vuole liberare l’Italia dal cancro dell’evasione fiscale. Come farà per raggiungere questo scopo?

Innanzitutto c’è da dire che l’Agenzia delle Entrate sta assumendo nuovo personale affinché riesca ad effettuare le varie verifiche utili. Insomma le cose sono serie!

Pensate che saremo sottoposti a dei limiti sia per quanto riguarda il valore di denaro che potremo avere con noi, che per quello che potremo avere all’interno delle nostra mura domestiche. Cosa significa quanto detto?

Che non possiamo avere in tasca o in casa troppo denaro perché in caso di verifiche varie, dovremo motivare il perché di questo, altrimenti saremo sottoposti ad ulteriori controlli, soprattutto se tale denaro non è coerente con le nostre possibilità economiche.

Questo ha una chiara spiegazione: per il fisco potremmo essere degli eventuali evasori fiscali da smascherare.

La questione dei conti cointestati

Oltre a questo, sotto l’occhio del ciclone ci sono anche i conti cointestati. Insomma chi non ha un conto cointestato?

Eppure per il fisco questo non va bene, proprio perché si potrebbe attuare la tanto temuta evasione fiscale.

Ma noi come famiglie, ne abbiamo sicuramente uno: non è insolito infatti che un marito, per esempio, riceva il suo stipendio su un conto e che la moglie, per motivi x, debba prelevare tali soldi per adempiere alle sue faccende quotidiane.

Il fisco però a tal riguardo ha delle remore, poiché questo può rappresentare un mezzo per spostare denaro magari ad x soggetto e fare il doppio gioco a livello fiscale.

A tal proposito si hanno gli occhi ben aperti proprio per fare un’attenta analisi sui movimenti che riguardano i conti cointestati e intervenire quando e se qualcosa non rientra.

Insomma il fisco attraverso i suoi mezzi digitali si sta occupando anche di questi controlli ed è anche per questo che le stesse banche ormai consigliano ai propri clienti di non aprire questi conti per evitare problemi inutili.

Prelievi Bancomat il venerdì: da evitare

Ma la questione non finisce mica qui. Pensate che ormai è diventato un problema anche prelevare soldi con il proprio bancomat di Venerdi. Come mai?

Sembra che ci siano dei soggetti abbastanza furbi e con cattive intenzioni in grado di nascondere degli strumenti negli sportelli bancomat e solo con lo scopo di bloccare la nostra carta.

In questi casi infatti il soggetto, pensando che lo sportello non funziona, va via per poi ritornare il Lunedi successivo e ritirare la sua carta.

E invece saranno proprio quei furbi ad avere in possesso la vostra carta e quindi i vostri soldi. Insomma la parola d’ordine è una: occhi aperti!