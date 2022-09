“Abbiamo preso strade diverse”, Luca Argentero: matrimonio distrutto | Dopo anni la verità

By

Dopo qualche anno è spuntata fuori la verità sulla fine del matrimonio tra Luca Argentero e Myriam Catania. Ecco la confessione.

Luca Argentero è un attore italiano tra i più apprezzati che ha avuto modo di farsi conoscere nel corso degli anni diventando uno dei sex symbol maschile della televisione e del cinema nel nostro Paese.

L’attore attualmente è impegnato con l’attrice Cristina Marino da cui ha avuto una figlia Nina Speranza nata nel 2020 e adesso sta per diventare nuovamente padre dato che recentemente la coppia ha annunciato di aspettare un nuovo arrivo in famiglia.

Luca Argentero: svelate le cause della separazione

Ma prima della Marino, Argentero è stato impegnato per molti anni con un’altra attrice e doppiatrice, stiamo parlando di Myriam Catania la cui relazione è durate per ben dodici anni di cui sette di matrimonio.

La carriera di Argentero ha avuto inizio quando ha preso parte, sotto consiglio di sua cugina, la showgirl Alessia Ventura, alla terza edizione del Grande Fratello arrivando in finale ma non riuscendo a trionfare.

Già da quel momento, Luca aveva portato a casa molti consensi sul suo aspetto fisico, dato che aveva conquistato non solo Marinella Bargilli ma anche Floriana Secondi che però è stata sempre rifiutata dall’attore.

Successivamente, ha cominciato a intraprendere la sua carriera artistica come attore posando anche nudo per un calendario che l’ha consacrato come uno dei personaggi più desiderati di sempre.

Argentero ha avuto modo di crescere professionalmente e dopo aver preso parte ad alcune fiction ha avuto la possibilità di farsi conoscere nel cinema internazionale recitando al fianco di Julia Roberts, nel film Mangia Prega Ama.

Negli ultimi tempi ha riscosso un enorme successo dovuto alla serie tv Rai, DOC – Nelle tue mani che è stata rinnovata per una terza stagione e presto vedremo l’attore nel ruolo inedito di conduttore nella nuova stagione di Striscia la Notizia dove condividerà il bancone con Alessandro Siani.

In molti però si sono chiesti nel corso di questi anni qual è stato il motivo che ha spinto l’attore e Myriam Catania a lasciarsi dopo tanti anni e la risposta è arrivata qualche anno fa tramite il settimanale Chi.

La confessione di Myriam Catania

L’attrice, poco prima del suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, avvenuta durante la quinta edizione del reality, ha confessato tra le pagine del giornale di Alfonso Signorini di aver deciso in modo pacifico assieme al suo ex marito di prendere strade diverse.

“Non litigavamo mai e forse era questo il problema, perché lui non vuole litigare, è difficile scontrarsi con Luca. Siamo andati molto d’accordo e, alla fine, abbiamo preso strade diverse, per fortuna ci siamo resi conto prima di formare una famiglia, infatti poi abbiamo avuto figli da altre persone.”

Infatti, anche l’attrice dopo il divorzio da Argentero ha ritrovato l’amore grazie al pubblicitario francese Quentin Kammerman da cui ha avuto un figlio nato nel 2017 e chiamato Jacques.

Adesso, sia Luca che Myriam vivono la loro nuova vita serenamente con i rispettivi compagni, segno che la loro decisione consensuale è stata la decisione giusta che ha dato modo di trovare loro il vero amore e di formare una famiglia grazie ad altre persone.

Durante l’intervista però la Catania non ha rinnegato i momenti assieme al suo ex marito dichiarando che erano molto giovani e nel corso dei loro dodici anni assieme di cui sette di matrimonio hanno avuto modo di viaggiare molto assieme.