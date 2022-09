By

Sono trascorsi 25 anni dalla morte di Lady Diana, ma il mondo non si è ancora dimenticato di lei. Anche in questo momento così delicato, come la scomparsa della Regina Elisabetta, si parla continuamente della prima moglie di Re Carlo, impossibile dimenticarla.

La Regina Elisabetta II è scomparsa all’età di 96 anni l’8 settembre. Con la sua morte sono arrivati diversi cambiamenti nella famiglia reale. Ad esempio, ve lo sareste mai aspettato che Camilla Parker Bowles, da amante di Carlo diventasse regina consorte? Quando i sudditi la conobbero, era una delle donne più odiate del pianeta.

La sua presenza nel matrimonio tra Lady Diana e Carlo, scatenò una gigante polemica, ma non solo. Distrusse la vita della madre di William e Harry. Secondo gli esperti, c’è stata una vera e propria maledizione. La conoscete? Non ci crederete mai, ma il destino è stato molto cattivo con Lady D: scopriamo di più.

La vita sentimentale di Carlo

Re Carlo d’Inghilterra da giovane era un vero e proprio latin lover. Impossibile non amarlo, ha sempre avuto un fisico scolpito e una grande conoscenza sulla cultura e anche sull’arte. Le sue doti da gentleman conquistarono centinaia di donne.

Ma secondo la madre Regina, Carlo non avrebbe dovuto perdere tempo, ma trovare la donna della sua vita. Subito poco è arrivata Diana Spencer. All’inizio sembrava avere tutte le carte in regola, ma il suo animo ribelle non fu apprezzato da Sua Maestà.

Ai tempi, non tutti sapevano della presenza di un’altra donna nella vita di Carlo, ovvero, di Camilla Shand, sua attuale moglie e Regina consorte. L’uomo ha lottato contro il suo matrimonio e sua madre per stare con lei.

La maledizione di Camilla Shand

Secondo gli esperti, il destino avrebbe voluto proprio giocare con il cuore di Lady D. Il motivo? La bisnonna di Camilla Shand, Alice Keppel, e il bisnonno di Carlo, Re Edoardo VII, sono stati amanti per ben 10 anni. Il nonno della Regina Elisabetta, volle Alice accanto al suo letto di morte.

Un’assurda coincidenza, che molti chiamano la “maledizione di Camilla”, perché sarebbe stato proprio il destino a farli incontrare e quindi a rovinare il matrimonio tra la Principessa Diana e Carlo. La sofferenza della madre di William e Harry deriva dai continui tradimenti di suo marito e dalla fastidiosa presenza di Camilla.

All’epoca, i due amanti erano giovanissimi e avevano moltissimi aspetti in comune, come la stessa educazione, gli stessi interessi e anche lo stesso modo di pensare. Tra i due c’è sempre stata una forte attrazione, inoltre, lei ha sempre vissuto liberamente la propria vita sessuale.