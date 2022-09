“Tra poco ci costa più della benzina”, tutti a fare scorta: carrelli strapieni in tutta Italia

By

Ecco qual è il prodotto che presto non si potrà più comprare nei supermercati in Italia perché costa già troppo, ha superato il costo della benzina.

Continuate a leggere per scoprire qual è il prodotto che di solito non manca mai nelle nostre tavole e che dovremmo correre a comprare perché il suo prezzo sta già salendo.

I prezzi irragionevoli di un litro di latte nei supermercati

Un litro di latte viene venduto nei supermercati del nostro Paese a una cifra che supera il valore medio di un litro di benzina. Nel frattempo, altri prodotti che cercano di sostituire il latte, come le bevande vegetali, superano anche loro i costi al litro.

In varie indagini è stato osservato che nei supermercati del Paese il latte da un litro viene venduto a un costo minore rispetto a quelli di dimensione minori.

I prezzi del latte nell’ultimo anno sono aumentati fino a cinque volte al litro. Secondo i dati, negli questi stabilimenti il ​​latte è cresciuto del 6,07 per cento.

Alcuni italiani dichiarano:

“Prima compravo un litro di latte al supermercato e mi costava meno. Ho detto categoricamente alle mie figlie di bere meno latte, perché penso che sia aumentato molto, e non è solo il latte, ma anche tutti gli altri prodotti.”

Nel frattempo, se i consumatori stanno cercando di sostituire il latte con una bevanda vegetale, il mercato offre già un’ampia varietà di opzioni e gusti.

Il problema è l’inflazione

Non tutti ne sono a conoscenza, ma in questi tempi di alta inflazione, i consumatori stanno cercando di sostituire i prodotti costosi con quelli più economici, quindi potrebbero migrare da un marchio all’altro.

Per quanto riguarda i prodotti che cercano di sostituire il latte o che offrono un valore aggiunto, ha ritenuto che vi siano gruppi di consumatori che hanno cambiato le proprie abitudini alimentari, per i quali questo tipo di opzioni si sta rivelando interessante.

L’industria del latte ha dovuto adeguare i suoi prezzi perché ci sono fattori che hanno messo sotto pressione l’attività. Da un lato, alcuni input per la produzione di latte sono diventati più costosi, principalmente gli idrocarburi.

Inoltre, sappiate che ci vogliono 12 centesimi per eseguire la pratica della pastorizzazione, altri 12 centesimi per effettuare l’imbottigliamento e ben 25 centesimi per raffreddare i prodotti confezionati.

Oltre a ciò, quest’anno è stato concordato un adeguamento al salario minimo del 22 per cento, che aumenta i costi di produzione nelle aziende. L’aumento dei salari fa aumentare i costi legati all’elaborazione del prodotto, in modo che le aziende tendano ad aumentare il prezzo finale, non solo del latte, ma di altri articoli.

E voi cosa ne pensate di questa terribile notizia? State già sostituendo il latte con altre bevande vegetali?