Torna il sole a Buckingham, finalmente mostra il tenero pancione: sudditi in delirio | FOTO

Dopo la morte della Regina Elisabetta II a Buckingham Palace potrebbe esserci un nuovo lieto evento. Ecco il pancione sospetto mostrato in pubblico.

Lo scorso 8 settembre, la Regina Elisabetta II è morta a 96 anni dopo 70 lunghi anni di Regno diventando la sovrana donna ad aver regnato più a lungo in tutto il mondo e diventando la seconda regnante più longeva dopo Luigi XIV.

Dopo la sua scomparsa sul trono del Regno Unito è salito suo figlio diventando Re Carlo III e al suo fianco come Regina Consorte troviamo Camilla Shand, donna che ha sempre amato sin dai tempi del matrimonio con Lady Diana.

Buckingham Palace: un nuovo arrivo a corte

Durante il giorno della scomparsa della Regina sui cieli di Londra è comparso un doppio arcobaleno ma adesso dopo la pioggia avuta in questi giorni sembra che un lieto evento possa far splendere il sole a Buckingham Palace.

Il giorno della morte della Sovrana, i suoi parenti sono giunti al suo capezzale già quando i medici avevano annunciato che la donna si trovava in situazioni critiche ma suo nipote Harry sembra essere arrivato troppo tardi per darle il suo ultimo saluto quando era ancora in vita.

Il principe è arrivato da solo senza la presenza di sua moglie Meghan, questo perché secondo alcuni tabloid inglesi, il nuovo Re d’Inghilterra avrebbe consigliato a suo figlio di venire da solo in quanto sua moglie non è la benvenuta a corte.

Inoltre, nel suo primo discorso, Re Carlo III nel suo discorso ha citato proprio Harry e Meghan esprimendo il suo affetto nei loro confronti anche se si trovavano oltreoceano e questo è sembrato come un invito a rimanere dall’altra parte in quanto la loro presenza a Londra sarebbe un problema per la monarchia.

Però, queste ipotesi sembrano essere state smentite quando dopo qualche giorno, Harry e Meghan si sono presentati a Windsor assieme al principe William e a sua moglie Kate Middleton.

I quattro hanno incontrato i loro sudditi e sono andati ad ammirare gli omaggi floreali che il popolo ha donato alla loro nonna. Dopo tanto tempo i due fratelli, che sembravano aver avuto dei problemi negli ultimi tempi, sono tornati a farsi vedere assieme e questo ha emozionato molte persone in tutto il mondo.

Questa uscita potrebbe aver sancito una pace tra William e Harry e le loro rispettive coniugi ma in molti si sono accorti di alcuni comportamenti particolari di Meghan e del modo in cui Harry ha cercato di proteggerla.

Il pancino sospetto

La donna, infatti, si è mostrata in un abito nero molto elegante e inizialmente è apparsa un po’ confusa e smarrita e Harry le ha sempre preso la mano e ha cercato di rassicurarla passeggiando con lei.

Secondo alcune fonti, tra cui anche The Express, l’ex attrice ha atteso le istruzioni di suo cognato William per continuare a camminare e avere delle indicazioni di come comportarsi ma pare che il suo comportamento voglia nascondere qualcosa.

I media britannici in questi giorni stanno scrivendo di un’ipotetica terza gravidanza di Meghan ad un anno dalla nascita della sua secondogenita Lilibet che ha da poco festeggiato il compleanno.

Il sospetto è nato a seguito del leggero gonfiore notato attraverso il suo abito e dal comportamento apprensivo di Harry nei suoi confronti e questo ha fatto subito pensare che a breve un nuovo arrivo potrebbe arrivare a Buckingham Palace.

Al momento però da parte della coppia non c’è stata nessuna conferma e nessuna smentita, e presto rivedremo i due ai funerali della Regina Elisabetta II che si terranno il 19 settembre.

Non ci resta che attendere la fine degli omaggi alla Sovrana per capire se Harry e Meghan annunceranno in seguito l’arrivo di un nuovo figlio nel loro nucleo famigliare.