“Ti ho amato molto, mi mancherai”, Serena Bortone distrutta: fiumi di lacrime per lui

Il lato più umano di Serena Bortone

Conosciamo tutti l’amatissima conduttrice Rai Serena Bortone, presentatrice di una delle trasmissioni di punta in questo momento in TV, Oggi è un altro giorno.

La donna è molto apprezzata dai telespettatori italiani in quanto porta in TV delle tematiche molto interessanti sia legate al mondo dello spettacolo che all’attualità in generale. Il successo della Bortone è dovuto proprio alla sua genuinità e alla sua sincerità, caratteristiche che spesso non vengono apprezzate da tutti.

In varie occasioni infatti la conduttrice è stata accusata di essere troppo aggressiva o veemente nei modi. In ogni caso sono sempre tantissimi telespettatori che si interessano alla sua vita privata.

Serena Bortone è però una tomba, una donna davvero professionale che non si lascia condizionare dal gossip. Per questo si sa davvero poco della sua vita privata nonostante in tanti nel corso degli anni abbiano provato a saperne di più.

Oggi, però, arriva una notizia molto più personale. Una news condivisa dalla stessa Bortone sulla sua pagina ufficiale su Instagram che ha fatto trapelare il suo lato più intimo e umano, spesso celato nel corso della trasmissione Rai.

La donna, infatti, ha condiviso un posto che ha commosso tutti e che riguarda una recente perdita.

La terribile perdita per la donna

Alcune ore fa i giornali e i magazine di tutto il mondo hanno parlato di una tristissima scomparsa. Stiamo parlando di un personaggio davvero noto negli ambienti intellettuali e che evidentemente anche Serena Bortone conosceva.

Proprio per questo la conduttrice ha deciso di condividere un post la cui immagine è un libro molto amato dalla presentatrice. E’ accompagnato da una didascalia commovente, che ha fatto immedesimare tutti nelle sensazioni al momento provate dalla Bortone.

Un uomo fino a quel momento molto presente nella sua vita, infatti, è scomparso inaspettatamente. Stiamo parlando di Javier Marìas. La donna era una grande fan dello scrittore e letterato che ha fatto sognare intere generazioni.

Chissà se la conduttrice prima o poi riuscirà a riprendersi da questo lutto che è piombato nella sua vita all’improvviso. Sono stati tantissimi messaggi di cordoglio arrivati sotto il post della conduttrice, ai quali ha risposto commentando o con un like.

Tanti altri, come sempre, dagli haters che non perdono occasione di attaccare la conduttrice, ma in generale di cercare di scatenare confusione sul web.

Noi ci stringiamo al dolore di Serena Bortone e di chiunque altro fosse appassionato dello scrittore, e soprattutto alla sua famiglia a causa di questa terribile perdita, che sicuramente lascerà un vuoto incolmabile in tutti noi.