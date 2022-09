“Ora vi dico tutto”, Corona smaschera Ilary Blasi: dopo anni la sconvolgente verità

Dopo le sconcertanti dichiarazioni di Francesco Totti sulla sua ex moglie Ilary Blasi, è accaduto l’impensabile. Le parole del Pupone hanno alzato un’assurda polemica. Nelle scorse ore, è intervenuto Fabrizio Corona: scopriamo cosa ha svelato.

Nessuno avrebbe mai immaginato che la storia d’amore più incredibile e storica del mondo dello spettacolo italiano potesse finire in questa maniera così drammatica. Le parole di Francesco Totti, hanno scosso milioni di persone e hanno alimentato un certo scalpore mediatico, attirando ancora una volta l’attenzione di Fabrizio Corona.

Nelle scorse ore, l’ex re dei paparazzi è intervenuto per puntare il dito contro la storica coppia romana. Nel corso degli anni si è scagliato diverse volte contro Francesco Totti e Ilary Blasi. Anche stavolta ci è andato giù pesante senza giri di parole, attraverso un lungo post pubblicato sul suo profilo IG: scopriamo cosa è rivelato.

Le dure accuse di Francesco Totti a Ilary Blasi

Nelle scorse ore, Francesco Totti ha rivolto delle accuse davvero pesanti alla madre dei suoi figli. Nel corso di una lunga intervista, rilasciata al Corriere della Sera, l’ex Capitano della Roma ha raccontato che non è stato lui a tradire per primo, infatti, avrebbe scoperto i numerosi tradimenti da parte di Ilary Blasi sbirciando nel telefono di sua moglie.

Ma le accuse non finiscono qua, la conduttrice de L’Isola dei famosi si sarebbe appropriata dei suoi costosi Rolex per fargli un dispetto. Insomma, delle parole davvero sconcertanti che hanno attirato l’attenzione di Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi sembra non aver dimenticato la discussione al Grande Fratello Vip con Ilary Blasi. Proprio per questo, ha deciso di intervenire nuovamente: scopriamo di più.

Fabrizio Corona: la verità sconcertante su Francesco Totti e Ilary Blasi

Fabrizio Corona sul suo profilo IG ha pubblicato un lungo post dove ha attaccato terribilmente la coppia romana. Ha ricordato proprio quella discussione del Grande Fratello Vip, raccontando: “È caduta la sua maschera finalmente. Quel giorno il suo era un attacco a suo marito per fargliela già pagare vendicandosi di me.”

Senza giri di parole, Fabrizio Corona ha pensato di vendicarsi perché la coppia romana lo ha sempre accusato di aver inventato tutto. Secondo l’ex re dei paparazzi, la storia tra Francesco Totti e Ilary Blasi è stata solamente una relazione d’interessi:

“ L’amore qua non c’entra niente. Chi ama non tradisce. Mi spiace per i figli [..] E ora è giunto caro Pupone e cara Caciottara il momento di raccontare la verità e aprire il vaso“.

Fabrizio Corona ha promesso che racconterà per filo e per segno tutta la verità sulla storia tra Ilary Blasi e Francesco Totti, senza tralasciare nessun dettaglio. Stando alle sue parole, pubblicherà anche delle prove fotografiche.