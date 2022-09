Nuovissimo bonus famiglia 2000€, basta un banalissimo requisito: resta poco tempo

Per chi non lo sapesse ancora, è in arrivo una nuova agevolazione, sotto-forma di bonus. Per farne domanda basterà soddisfare qualche criterio, ma soprattutto esserne a conoscenza. Di quale criteri parliamo? Continuate a leggere qui di seguito.

Come abbiamo accennato poco fa, è confermato un bonus dell’importo di 2000 euro che potrà essere destinato a determinate persone che ne faranno domanda nei tempi previsti e che rispetteranno determinati requisiti. Cerchiamo di capire bene in cosa consiste tale bonus e come può essere utilizzato.

Bonus famiglia: prime informazioni importanti

Ebbene sì, il nuovo bonus potrà essere vostro, ma a quali condizioni?

Prima di rispondere a questo interrogativo è bene sottolineare che il nuovo bonus famiglia spetta a quelle famiglie che hanno figli che sono nati quest’anno e nel 2021. Parliamo, dunque, di famiglie che possono fare domanda di questo bonus entro e non oltre il 4 Ottobre.

C’è da dire che quest’agevolazione esisteva già: l’importo, però, da destinare era minore, ovvero di 1500 euro. Ora è appunto aumentato ed è passato a 2000 euro a figlio.

Ma a chi spetta?

Alle mamme iscritte all’ordine dei medici o degli odontoiatri e alle studentesse che frequentano gli ultimi anni universitari. Chi studia e non lavora, dunque, può beneficiare di tale agevolazione, ma solo se si è iscritti al quinto o al sesto anno della facoltà di medicina o odontoiatria e all’ Enpam.

Per chi invece lavora, per esempio medici già avviati, ovviamente il valore del bonus sarà diverso in base alla quota di appartenenza, A o B. Quale differenze esistono tra le due quote?

Nella prima categoria subentra chi è iscritto all’albo e nella seconda chi lavora da libero professionista. In un caso l’importo sarà di 2000 euro, nell’altro sfiorerà i 4000 euro a figlio.

Come funziona?

Il bonus è valido, quindi, per le mamme iscritte all’Enpam: quindi il marito odontoiatra può usufruire di tale bonus se questo criterio è rispettato.

D’altronde l’Enpam è una fondazione che si occupa dell’assistenza di chi vi è iscritto e dei familiari e chi esercita le professioni citate si rivolge a tale cassa, versando i propri contributi.

Ora avete capito come mai questo bonus spetta solo a queste categorie? E’ proprio questa fondazione a finanziare tale misura con 4.500,000 euro. Ma nel dettaglio bisogna rispettare altri requisiti che riguardano la situazione reddituale.

Chi fa parte della quota A, citata poc’anzi, non deve avere un reddito che supera 5,4531,36 euro, in un arco temporale che considera i tre anni precedenti. Ovviamente, anche se sembra banale ricordarlo, la situazione dei contributi deve essere regolare.

Rispettando questi presupposti, si può usufruire di tale bonus che è moltiplicato per ogni figlio che nasce, anche se si è in presenza di gemelli. Il bonus è valido anche si adottano dei figli.

A cosa serve il bonus?

Ora vi starete chiedendo, concretamente, come potete utilizzare questo bonus. Potete, per esempio, acquistare tutto il necessario per la crescita di vostro figlio e usufruire anche di vari servizi, sia a livello pubblico che privato, per l’assistenza dei vostri figli.

Se usufruite già di altre agevolazioni come il bonus nido, state tranquilli, perché questo bonus sussiste anche in presenza di altre agevolazioni come questa. Insomma per richiedere tale bonus basterà inviare la richiesta entro la data già detta, ovvero il 4 ottobre, andando sul sito della Fondazione Enpam e seguendo le varie istruzioni.

Nel caso in cui ci siano troppe richieste, sarà creata una lista in base al reddito delle famiglie richiedenti e le domande saranno considerate in ordine crescente, eliminando quelle che presentano un alto ISEE.