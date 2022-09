Noemi Bocchi, il regalone di Totti non se lo scorda più: lui ha speso 200 mila euro così

By

Francesco Totti avrebbe speso un’enorme cifra per fare un regalo molto particolare alla sua nuova fiamma Noemi Bocchi. Ecco di quale si tratta.

Negli ultimi mesi non si è fatto altro che parlare della separazione di Francesco Totti e di Ilary Blasi e del coinvolgimento amoroso di Noemi Bocchi come nuova compagna dell’ex calciatore.

La donna, classe 1988 è una designer floreale molto attiva nel suo lavoro che ha nel suo bagaglio di studi una laurea in economia e bancaria conseguita presso la lustrissima Università Lumsa di Roma.

Francesco Totti e il costosissimo regalo per Noemi Bocchi

Noemi è madre di due figli avuti dal suo matrimonio con Mario Caucci imprenditore e proprietario del Tivoli Calcio. I due nonostante siano separati da tempo non hanno ancora divorziato e sembrano essere in procinto di farlo, proprio come Totti e Ilary Blasi.

Le voci di un coinvolgimento amoroso tra Totti e Noemi Bocchi sono cominciate a circolare sin da prima dell’11 luglio, giorno in cui è stata annunciata la separazione tra l’ex capitano della Roma e la conduttrice dell’Isola dei famosi.

I due erano stati avvistati assieme allo Stadio Olimpico anche se seduti a pochi metri di distanza e successivamente Totti era stato visto entrare in alcuni edifici dove era presente anche la Bocchi.

La loro storia è stata confermata dallo stesso Francesco ai microfoni de Il Corriere della Sera dove ha affermato che la storia con Noemi va avanti da Capodanno ma che diversamente da come hanno scritto molti giornali, non è stata lei la causa della separazione dalla Blasi.

Anzi, Totti ha ammesso che la donna è diversissima dalla sua ex moglie e che è grazie a lei che è riuscito ad uscire da quel periodo buio che ha avuto a partire dal momento del suo addio al calcio fino alla morte di suo padre Enzo, avvenuta a settembre 2021 a causa del Covid-19.

La Bocchi avrebbe dato a Totti quelle mancanze che Ilary gli ha dato nell’ultimo periodo ed avrebbe alleviato al delusione avuta dall’aver scoperto che la conduttrice l’aveva tradito con un altro uomo.

Per questo motivo, Francesco è riconoscente alla sua nuova fiamma e ha cercato di ringraziarla facendole un regalo che in molti vorrebbero ricevere dato il prezzo elevato che serve per realizzarlo.

La cifra da capogiro

L’ex calciatore alcuni mesi fa avrebbe raggiunto la sua nuova compagna a Roma Nord, dove vive, a bordo di una Lamborghini Urus nera dal costo di 200 mila euro per poi cambiare auto per non destare sospetti.

Quello che ha fatto sorprendere tutti i fan è che per utilizzare un’auto del genere serve davvero molto denaro, basta pensare che nel 2019 all’Autodromo di Modena per fare una prova su un auto del genere è stata richiesta la cifra di 1000 euro per soli 5 giri.

Una cifra apparentemente elevata ma che se si calcola al modello di auto che si sta per andare a guidare e a tutti gli elementi che hanno a che fare con questo veicolo, la spesa è giusta ma di certo non alla portata di tutti i portafogli.

Per questo motivo, la Bocchi, dovrebbe essere fiera di essere stata raggiunta da Totti a bordo di quell’auto e semmai avesse fatto un giro sulla vettura dovrebbe ritenersi molto fortunata, dato che non molti possono permettersi il lusso di raccontarlo.

Quindi, stando a questa notizia, sembrerebbe che Totti sia davvero preso dalla sua nuova fiamma a tal punto da non badare a spese per vederla e per regalarle un’esperienza che in molti vorrebbero aver fatto almeno una volta nella loro vita.

Al momento, Noemi e Totti sembrano essere felici della loro storia d’amore, ma per il momento non si sono ancora fatti vedere ufficialmente insieme e hanno sempre cercato di mantenere la discrezione, ma dopo le ultime parole del calciatore, molto probabilmente i due non si nasconderanno più e potranno vivere la loro storia alla luce del sole.