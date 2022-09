“Mi ha alzato le mani”, Mara Venier: ecco perché l’ha mollato | Eppure era innamoratissima

By

Settembre è arrivato e siamo tutti pronti per vedere Mara Venier nella quattordicesima edizione di Domenica In. Nel salotto di Rai 1, la vediamo sempre sorridente, ma non tutti sanno che in passato è stata vittima di violenza. Il suo racconto è da brividi: scopriamo di più.

Mara Venier, una delle conduttrici più amate e seguite del panorama televisivo italiano. Domenica 11 settembre 2022, la presentatrice veneta la vedremo nello studio di Domenica In per condurre la quattordicesima edizione della sua trasmissione. Il pubblico non vede l’ora di vederla dopo questa lunga pausa estiva.

La Venier tornerà con nuovi contenuti, ma soprattutto si occuperà di un tema che le sta molto a cuore, ovvero, la violenza sulle donne. Proprio recentemente ha raccontato della sua drammatica esperienza che ha vissuto in prima persona. Il suo racconto è da brividi: scopriamo di più.

Mara Venier pronta a tornare a Domenica In

Dopo una lunga pausa estiva, Mara Venier avrebbe dovuto aprire la quattordicesima edizione di Domenica In in prima serata. Uno show che era previsto per venerdì 16 settembre. Ma secondo quanto ha rivelato DavideMaggio ci sarebbe stato un cambio di programma, infatti, la conduttrice tornerà domenica 11 settembre dalle ore 14.

In molti stanno aspettando questa nuova stagione, ma è quasi tutto pronto. Durante l’estate Mara e gli autori hanno pensato a tantissime novità da trattare nella trasmissione di Rai 1. Quest’anno, la presentatrice ha deciso di inserire un tema che la tocca terribilmente, ovvero, la violenza sulle donne, infatti, ha annunciato che già nella prima puntata ci sarà la sorella di Alessandra Matteuzzi, si tratta dell’ennesima donna vittima di femminicidio in Italia.

Parlare di un argomento così importante e delicato, per Mara Venier rappresenta una battaglia da portare avanti a cui lei è strettamente legata perché ha vissuto un’esperienza terribile con l’uomo di cui era innamoratissima.

Mara Venier vittima di violenza: il racconto da brividi

Recentemente, la conduttrice di Domenica In ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera dove ha confessato una sua esperienza drammatica che ha vissuto per colpa del suo ex compagno. Mara Venier ha raccontato:

“Ho avuto un compagno violento. Molto violento. Mi picchiava. È arrivato a cercare di uccidermi. Mi ha aspettato sotto casa con un coltello.”

Una rivelazione davvero scioccante che mai nessuno si sarebbe mai aspettato, infatti, ha lasciato tutti a bocca aperta. La conduttrice non ha mai raccontato nulla del genere.

Ha anche aggiunto: “Io ho provato la paura. Ma ero innamorata, e quando ami non vuoi vedere: l’amore ti porta a giustificare quasi tutto. Fu un grave errore. Alla fine sono stata costretta a denunciare”. Un racconto davvero da brividi che ha impressionato milioni di persone.