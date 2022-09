Lavatrice, questo insospettabile tasto ti rovina: fa schizzare la bolletta alle stelle

Lavatrice: cliccando questo tasto nel giro di pochi secondi fa schizzare la bolletta dell’energia elettrica. Ecco di quale si tratta.

La lavatrice è sicuramente uno degli elettrodomestici più utili ed utilizzati quotidianamente, ma non tutti sanno che per utilizzarla al meglio è importante non commettere un errore. È bene non cliccare questo tasto perché nel giro di pochi secondi fa schizzare la bolletta dell’energia elettrica. È bene esserne a conoscenza onde evitare di commettere l’errore che può causare un incremento vertiginoso della bolletta della luce.

Tutti quanti quando facciamo la lavatrice non prestiamo massima attenzione ad una serie di aspetti da tenere in considerazione. Le chiusure in velcro devono essere chiuse onde evitare che danneggino i tessuti dei capi di abbigliamento presenti nel cestello della lavatrice. Inoltre, è bene procedere con la chiusura delle cerniere dei capi da lavare e controllare se all’interno delle tasche ci sono oggetti preziosi, monete e cellulare.

Anche i bottoni delle camicette e dei pantaloni non devono essere chiusi in quanto durante il lavaggio il movimento del bucato può causare la caduta degli stessi. Sono i bottoni a pressione maggiormente soggetti a caduta durante il lavaggio del bucato in lavatrice. È bene prestare massima attenzione ai gancetti ed alle zip che possono impigliarsi durante il lavaggio e danneggiare antiestetici fori sui tessuti.

Rincaro delle bollette dell’energia elettrica: occhio ai consumi della lavatrice

Con il continuo rincaro delle bollette dell’energia elettrica è importante correre ai ripari e prestare massima attenzione ai consumi energetici degli elettrodomestici, in particolare della lavatrice. I consumi vanno valutati a seconda del tipo di elettrodomestico e in base ai programmi utilizzati per il ciclo di lavaggio. Secondo una tabella pubblicata dall’ENEA, i consumi della materia energetica di una lavatrice variano dai 150 kWh per un elettrodomestico da 6 Kg di classe A+++, fino ai 400 kWh di una lavatrice di otto Kg di classe D.

Il consumo energetico della lavatrice dipende dall’apparecchiatura di riscaldamento e dal motore elettrico dell’elettrodomestico. Il propulsore e la pompa consumano il 30% dell’energia, mentre il 70% è consumato dal dispositivo di riscaldamento.

Lavatrice, è bene NON cliccare questo tasto: fa schizzare la bolletta

Per risparmiare i consumi energetici ed evitare eccessivi costi in bolletta è bene lavare a 30 gradi, che è la temperatura migliore per lavare i capi. È meglio evitare le temperature troppo elevate superiori ai 90 gradi centigradi.

Per risparmiare energia elettrica è bene azionare il programma ECO, che consente di far risparmiare dal 30 al 45% di energia elettrica. Grazie a questi semplici trucchetti è possibile risparmiare energia elettrica.