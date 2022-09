Incredibile, ecco come cuocere i tuorli senza albume: il risultato è pazzesco

Ecco qual è il metodo incredibile e rivoluzionario che vi aiuterà a cuocere i tuorli senza l’albume. Lo userete sempre e stupirà tutti.

Avete mai preparato dei tuorli d’uovo dividendoli dagli albumi? C’è chi li cuoce direttamente con la buccia, ma il rischio di contrarre la salmonella è dietro l’angolo!

Per questo oggi vi proponiamo alcune semplicissime ricette che vi permetteranno di usare i rossi d’uovo senza i bianchi!

I benefici del rosso d’uovo

Non tutti lo sanno, ma il rosso d’uovo contiene numerosi benefici.

Il tuorlo, infatti, possiede un alto contenuto di vitamine e minerali, tra cui spiccano il calcio, il ferro, il sodio e il potassio.

Contiene, inoltre, vitamine importantissime come quelle dei gruppi B, B12 e K. Possiede anche la colina, un nutriente essenziale per migliorare il sistema cognitivo.

Continuate a leggere per scoprire quali sono i metodi per preparare i rossi d’uovo senza i bianchi!

Ecco come usare i tuorli

Uno dei metodi migliori per usare i tuorli senza gli albumi è quello di preparare la salsa olandese.

È una delle cinque salse madri della cucina francese. Burro chiarificato, tuorli e limone emulsionati con molta pazienza a bagnomaria sono la base per prepararlo e nonostante ne esistano tante varianti, amiamo la semplicità di un buon condimento come questo.

Perfetto per accompagnare alcune uova benedettine o proteine ​​come pesce e crostacei.

Un altro prodotto è la salsa caesar, che possiamo usare per condire una buona insalata o i bastoncini di verdure. Per farla in casa, schiacciate un aglio con due acciughe; a ciò aggiungete il limone, un tuorlo e la senape, fino a che il tutto non sarà integrato. Successivamente, versate lentamente 60 millilitri di olio d’oliva, aggiungete 50 grammi di parmigiano.

Potete preparare anche la creme brulèe, che, oltre a essere deliziosa, è anche molto semplice da preparare. Quel rivestimento di zucchero sulla superficie fa sbavare chiunque goda di un delizioso dessert.

Tuorli d’uovo, zucchero, vaniglia e panna da montare sono i quattro ingredienti per creare questa meraviglia.

L’ultima proposta è sicuramente la crema pasticcera, una delle salse più amate grazie al suo sapore e alla sua cremosità. E’ uno dei più conosciuti in tutto il mondo e il Messico ne ha più di una versione che le rende omaggio.

Ha molte varianti, ma una delle più brillanti è quella alla vaniglia con un tocco aromatico di cannella. Per prepararla occorrono tuorli d’uovo, zucchero e latte.