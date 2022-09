Il Volo, proprio lui ‘lascia’ i 2 tenori e se ne va: l’ultimo scatto è solo per i fan

Uno dei componenti de Il Volo ha deciso di lasciare gli altri due colleghi andandosene via e regalando l’ultimo scatto ai suoi fan. Ecco la decisione del cantante.

Il Volo è un gruppo musicale italiano che ha avuto un enorme successo non solo in Italia ma anche all’estero dove è apprezzato e seguito con affetto e i membri di questa band sono attivi sui social.

Proprio per questo, negli ultimi giorni abbiamo visto come uno di loro ha deciso di abbandonare gli altri due componenti, regalando un ultima foto ai suoi fan senza la presenza degli altri cantanti.

Il Volo: ecco il membro che ha lasciato il gruppo

Il gruppo si è formato all’interno del programma Ti Lascio una canzone, presentato da Antonella Clerici e inizialmente i tre ragazzi si erano presentati ai provini in solitaria per prendere parte alla trasmissione.

Il regista Roberto Cenci, ascoltando le vocalità dei tre ragazzini decise di riunirli e di farli esibire insieme in modo che potessero ricordare i famosi Tre Tenori e infatti il primo nome del gruppo fu proprio The Tryo.

Il loro successo fu immediato e Gianluca, Ignazio e Piero hanno avuto subito un’immediato successo e la loro musica ha fatto il giro del mondo venendo invitati ad importanti eventi internazionali.

Col passare del tempo il nome della band cambia ne Il Volo, la decisione fu presa per via del fatto che i ragazzi stavano per spiccare “il volo” nel mondo della musica e per omaggiare la canzone di Domenico Modugno, Nel blu dipinto di blu (Volare).

Dopo essersi esibiti sui palchi più importanti del mondo e aver duettato con nomi importanti della musica internazionale tra cui Barbra Streisand, il gruppo decide nel 2015 di partecipare al Festival di Sanremo con il brano Grande Amore.

La canzone vince quell’edizione della kermesse canora e Il Volo ottiene la possibilità di rappresentare con lo stesso brano, l’Italia all’Eurovision Song Contest di quell’anno classificandosi al terzo posto della classifica definitiva.

Dopo altri successi, nel 2019 tornano sul palco del Festival di Sanremo cercando di replicare il successo di Grande Amore, con il brano Musica che Resta ma dovranno accontentarsi soltanto del terzo posto venendo preceduti da Ultimo con il brano I tuoi particolari e dal vincitore Mahmood con la canzone Soldi.

Tutti e tre i membri del gruppo sono molto amati dai loro fan, ma uno in particolare ha fatto parlare di sé negli ultimi anni per via delle sue storie d’amore e stiamo parlando di Piero Barone.

La foto di Piero

Il ragazzo ventinovenne ha avuto una relazione con Valentina Allegri, figlia dell’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri e successivamente sembra essere stato legato alla Iena, Veronica Ruggeri e molti giornali di gossip gli hanno attribuito anche un flirt con Elisabetta Gregoraci.

Adesso, Piero sembra essere single e aver preso una decisione molto particolare. Come ha mostrato sul suo seguitissimo profilo Instagram, il cantante ha pubblicato una foto di sé a Punta Bianca in Sicilia completamente da solo.

Di solito, Piero è sempre in compagnia dei suoi colleghi e amici fraterni Gianluca e Ignazio ma questa volta sembra aver voluto viaggiare in solitaria e voler regalare ai suoi fan una sua foto a petto nudo ad Agrigento, sua terra natia visto che è originario di Naro.

Ma l’addio alla band è provvisoria, perché nell’agenda di Piero sono previsti altri concerti de Il Volo che stanno girando l’Italia e il resto del mondo con il loro tributo ad Ennio Morricone e sembra che per la band sia in serbo anche un nuovo progetto.

Quindi non c’è nulla da temere, perché Il Volo sarà ancora composto da tre elementi come è sempre stato e i ragazzi sono più uniti che mai e non riuscirebbero a stare l’uno senza l’altro avendo cominciato questo percorso insieme.