Francesco Totti, il primo bacio con Noemi Bocchi: tremenda pugnalata al cuore per Ilary

Oramai Francesco Totti e Noemi Bocchi non si devono più nascondere. Dopo le dichiarazioni dell’ex Capitano della Roma, rilasciate in un’intervista al Corriere della Sera, abbiamo la conferma della loro storia d’amore. Il loro primo bacio ha fatto veramente scalpore: scopriamo di più.

Sono trascorsi due mesi dall’undici luglio, ovvero dalla separazione tra l’ex Capitano della Roma e la famosa conduttrice. Una rottura inaspettata e dolorosa per milioni di fan che hanno sempre amato e sostenuto i due romani. Il tempo è passato e ormai Francesco Totti e Noemi Bocchi sono una coppia a tutti gli effetti. Tra i due sembrava ci fosse nulla di serio, invece, oggi sono uniti e innamorati.

Tutti hanno sempre parlato della fine tra Totti e la Blasi e mai nessuno si è soffermato sulla nuova storia dell’ex Capitano. In realtà, c’è una persona molto vicina a Francesco che ha raccontato tantissimi dettagli: scopriamo di più.

Francesco Totti e Noemi Bocchi: salta fuori la verità

Francesco Totti e Noemi Bocchi non si nascondono più. Alex Nuccetelli, il braccio destro del Capitano ha deciso di raccontare su Rai 2 a “I fatti vostri”, tutta la storia tra i due. All’inizio della loro conoscenza fino alla loro relazione, passando per il primo bacio.

Alex Nuccetelli, il braccio destro del giocatore, andrà in televisione per parlare della storia d’amore tra Francesco Totti e Noemi Bocchi nei dettagli. Svelerà tutta la verità sull’ex capitano e la 34enne di Roma Nord. Ma non solo, porterà delle prove sconcertanti dall’inizio fino alla fine della loro storia d’amore: scopriamo di più.

Il primo bacio tra Francesco Totti e Noemi Bocchi

E’ stato proprio Nuccetelli a presentare Francesco Totti a Ilary Blasi. L’uomo ha esordito: “Mi è capitato di trovarmi nel mezzo di questa nuova storia, che comunque si sta rivelando importante”.

Tra i dettagli, parlerà anche del primo bacio tra i due che stando alle parole dell’uomo si sono baciati per la prima volta a novembre in un evento organizzato da lui in una bellissima location di via della Nocetta. I due si sono conosciuti tra fine agosto e inizio settembre ad un evento di padel.

Ora la loro storia d’amore va avanti e intanto Totti chiede una separazione rapida, consensuale e pacifica, anche se dalle ultime dichiarazioni dell’ex Capitano, non sembrerebbe correre buon sangue.

Si vocifera che la conduttrice de L’Isola dei Famosi potrebbe rilasciare un’intervista nel salotto di Verissimo a Silvia Toffanin. Ma per il bene e per proteggere i figli potrebbe rinunciare a dire la sua pubblicamente.