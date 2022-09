“Era una donna straordinaria…”, Andrea Bocelli addolorato dal lutto: piangono tutti con lui

Andrea Bocelli ha voluto omaggiare una donna per lui molto importante dopo la sua comparsa. Ecco le parole del cantante.

Andrea Bocelli è uno dei cantanti italiani più famosi al mondo che grazie alla sua voce ha avuto modo di farsi conoscere in campo internazionale diventando uno degli interpreti più apprezzati di sempre.

Nato a Lajatico nel 1958 il tenore ha cominciato ad avere dei problemi alla vista sin dall’età di sei anni dovuti ad un glaucoma congenito e per questo motivo ha studiato presso un convento in Reggio Emilia per imparare la scrittura in Braille.

Andrea Bocelli e l’omaggio alla donna speciale

In seguito, a causa di una pallonata avuta durante una partita di calcio a Reggio Emilia, Bocelli, allora dodicenne diventa completamente cieco e comincia a dedicarsi al mondo della musica.

Infatti, dopo aver conseguito una laurea in giurisprudenza presso l’Università di Pisa decide di diplomarsi in Canto Lirico studiando presso il Conservatorio Giacomo Puccini di La Spezia per poi lavorare come cantante in alcuni piano bar e in alcune chiese.

Debutta nel mondo musicale con il suo primo 45 giri nel 1982 e nel 1990 incide il provino del brano Miserere anche se successivamente Zucchero Fornaciari decide di registrare il brano con il tenore Luciano Pavarotti.

Grazie a questa demo, però, viene notato da un impresario musicale che era in cerca di nuovi talenti e tramite un contratto ottenuto con la casa discografica Sugar di Caterina Caselli riesce a partecipare alla sezione giovani del Festival di Sanremo 1994.

La sua presenza alla kermesse con il brano Il mare calmo della sera viene premiata con il primo posto e successivamente nel 1995 partecipa nella sezione Big con il brano Con te Partirò che si piazza al quinto posto della classifica finale.

La canzone ebbe un notevole successo in ambito internazionale quando fu utilizzata durante l’addio al pugilato da parte del pugile Henry Mask e questo ha contribuito a farla diventare un successo internazionale.

Questo accadde anche per il brano Vivo per lei, la canzone è una cover del brano omonimo degli O.R.O. che fu riarrangiata e riscritta per Bocelli in duetto con Giorgia. Inizialmente il brano non ebbe un notevole successo ma grazie all’inserimento della canzone nei karaoke e nelle serate di piano bar divenne in seguito uno dei successi più grandi del cantante venendo tradotta in molte lingue.

Attualmente Andrea Bocelli è sempre al lavoro per trovare nuova ispirazione e negli ultimi tempi lo abbiamo visto anche prendere parte con suo figlio Matteo ad alcuni spot pubblicitari.

Proprio con quest’ultimo ha inciso un brano e in molti pensano che Matteo possa essere l’erede di Andrea e che molto presto potrebbe diventare anche lui uno dei cantanti più famosi della musica italiana, anche se diversamente dal padre, data anche l’età, ha un’impronta più pop e moderna.

L’ultimo saluto

Andrea Bocelli negli ultimi giorni ha voluto omaggiare sul suo profilo Instagram una donna che per lui è stata molto importante e che ha avuto l’onore di conoscere durante la sua lungimirante carriera.

Stiamo parlando della Regina Elisabetta II, scomparsa all’età di 96 anni lo scorso 8 settembre.

“È stato un privilegio avere l’opportunità di cantare per Sua Maestà la Regina Elisabetta in diverse occasioni, l’ultima delle quali solo pochi mesi fa, e di conoscerla anche a livello umano.Mi fa ancora più dispiacere sapere della sua scomparsa. Oggi abbiamo perso una delle figure chiave della storia contemporanea: una donna straordinaria e un caposaldo carismatico della società, per l’Occidente e non solo.ANDREA.”

Queste sono le parole che accompagnano una foto in cui il cantante in abito bianco stringe la mano ad una sorridente e splendente Regina Elisabetta II che spesso ha invitato a corte molti cantanti internazionali in quanto amante della musica e dello spettacolo.