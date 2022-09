Elezioni Svezia, mercoledì l’esito: l’estrema destra vola

Svezia, elezioni appena concluse che mostrano già un vincitore, a prescindere dagli esiti ufficiali, che sono attesi per mercoledì dopo la verifica dei voti dall’estero. L’estrema destra vince e lo fa alla grande.

Questo non tanto per come andranno le elezioni dato che fino ad ora è stato un testa a testa fra sinistra, attualmente al governo, ed estrema destra. Il partito di destra si è imposto in maniera imponente tra i democratici e i moderati. Un avvenimento che preannuncia cambiamenti consistenti. Il sostegno del popolo è un potere enorme per la destra estrema che ha convinto l’opinione pubblica.

Elezioni in Svezia, esito ufficiale mercoledì

Le elezioni in Svezia hanno preso una piega inattesa. Le votazioni sono terminate e il lavoro dei cittadini alle urne è concluso. Bisognerà però attendere mercoledì per avere il risultato finale. Questo perché devono essere conteggiati anche i voti dei cittadini residenti all’estero.

La campagna elettorale ha fornito un quadro chiaro ovvero che la Svezia è spaccata in due riguardo all’orientamento politico. Si evince una spaccatura a metà della popolazione tra gli attuali leader, ovvero la sinistra, e la destra estrema che è il partito emergente che ha conquistato il consenso dei cittadini.

La premier uscente Magdalena Andersson ha spiegato che si tratta di una forbice molto stretta e che bisognerà attendere il risultato finale. Mentre il suo antagonista Akesson, leader della destra estrema, ha festeggiato il risultato ottenuto. Anche se non dovesse avere la vittoria finale, queste elezioni per l’estrema destra sono un grande traguardo.

L’estrema destra si impone ed è la vittoria più grande

Le elezioni in Svezia hanno avuto un risvolto inatteso. Il leader dell’estrema destra Jimmie Akesson ha avuto una crescita esponenziale, gli elettori hanno voluto dimostrare la loro fiducia al politico in modo inatteso. Non perché non avesse ottenuto buoni riscontri ma la misura in percentuale che ha raggiunto è qualcosa di inedito. Si è imposto di prepotenza nelle dinamiche del paese ribaltando le previsioni fatte in precedenza.

I primi exit poll, emersi nella serata di ieri, davano in vantaggio i socialdemocratici e quindi l’attuale premier ma successivamente la destra ha raggiunto la maggioranza.

Dopo ben 90 anni il governo svedese potrebbe passare alla conduzione della destra e sarebbe un cambiamento epocale.

Entrambi i leader di partito hanno portato avanti, durante la loro compagna elettorale, la questione anti immigrazione che è stata il focus principale. Un’altra questione che inevitabilmente, che è stata anch’essa il fulcro di questi giorni, è la guerra Russia Ucraina e la relativa crisi energetica.

Esulta di queste elezioni in Svezia anche Ulf Kristensson che è il leader del centro destra che si dichiara pronto a formare un nuovo governo. Nel frattempo per la nazione non è un buon momento, come del resto per tutte le nazioni europee. La sofferenza energetica e i costi eccessivi stanno preoccupando la popolazione in difficoltà e tutto questo mentre si preannunciano lunghi mesi per arrivare a formare, di comune accordo, il nuovo governo.