“Ecco cosa mi ha fatto quando è morto mio papà…”, Totti asfalta Ilary: la confessione gela tutti

Francesco Totti ha confessato cosa ha fatto Ilary Blasi quando è venuto a mancare suo padre. Ecco le parole dell’ex calciatore.

Francesco Totti e Ilary Blasi hanno deciso di ufficializzare la loro separazione l’11 luglio 2022 ma sembra che tra i due le cose non andassero nei migliori dei modi già da un bel po’ di tempo.

Basti pensare che nei primi mesi del 2022 si era parlato di una crisi tra i due ma entrambi avevano smentito e la Blasi era anche stata intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo ed aveva negato le voci di corridoio.

Francesco Totti e le parole contro la Blasi

Dopo il termine dell’Isola dei famosi però, è arrivato il comunicato e da qui sono nate numerosi ipotesi che hanno dato vita ad indiscrezioni e a chiacchiericci riguardanti le motivazioni della loro separazione.

Dopo un’estate passata ad ascoltare le più svariate versioni della storia, Francesco Totti, più volte accusato come colpevole per aver tradito Ilary Blasi con la sua nuova compagna Noemi Bocchi, ha deciso di parlare.

E lo ha fatto in una lunga intervista rilasciata a Il Corriere della Sera dove ammette di essere da tempo in crisi con la Blasi a seguito di alcuni suoi comportamenti tra cui anche uno che riguarda la morte di suo padre.

L’ex calciatore fa sapere che non è stato lui il primo a tradire ma che dopo vent’anni di relazione, per via di alcuni sospetti nati da alcuni avvertimenti avuti da persone vicino a lui, ha scoperto che Ilary lo stava tradendo con un uomo completamente diverso da lui.

A fare da tramite tra la conduttrice e questo terzo incomodo, stando alle parole di Totti, sarebbe stata la parrucchiera di Ilary Blasi, Alessia Solidali, coiffeur anche di Michelle Hunziker che avrebbe fatto conoscere alla presentatrice l’uomo con cui la donna ha commesso l’atto fedifrago.

Ma Totti ha anche ammesso di aver cominciato ad avere dei problemi con Ilary da dopo il suo abbandono nel mondo del calcio, questo perché dopo aver vissuto una carriera come la sua era difficile immaginare un mondo senza pallone.

L’uomo ha ringraziato tutti i suoi tifosi per l’affetto dimostratogli anche dopo il suo addio al calcio giocato e in particolar modo ha anche ringraziato i suoi figli per essergli stato vicino in alcuni momenti non felici della sua vita.

Il gesto della conduttrice dopo la morte di suo suocero

Tra questi c’è anche la morte di suo padre, Enzo, avvenuta nel 2021 a causa della pandemia Covid-19 che tra l’altro ha anche colpito Francesco Totti che si è ritrovato con dei sintomi non del tutto leggeri.

In quel periodo, per l’ex calciatore, era un momento critico in quanto reduce da alcuni anni in cui aveva perduto dei punti di riferimento e sua moglie non si era accorta di nulla ed è stata assente dalla sua vita.

“Il 12 ottobre 2021 è morto mio padre di Covid. E io l’ho visto l’ultima volta il 26 agosto. Papà mio per me c’era sempre, non perdeva una trasferta. A me non faceva mai un complimento, ma con gli altri era fierissimo: Francesco è il numero uno, diceva. Per me è stato un periodo tremendo. Per fortuna c’erano i figli. Finalmente ho potuto stare più tempo con Cristian, Chanel e Isabel. Mia moglie invece, quando avevo più bisogno di lei, non c’è stata. Nella primavera del 2021 siamo andati in crisi definitivamente. L’ultimo anno è stato duro. Non c’era più dialogo, non c’era più niente”

Con queste parole, Francesco Totti ha accusato Ilary Blasi di essersi allontanato da lui nel periodo più buio della sua vita e continuando nell’intervista ha ammesso di essere rinato dopo aver conosciuto Noemi Bocchi.

Come ammette lo stesso ex calciatore, la sua nuova compagna è apparsa nella sua vita nel 2021 avendola conosciuta ad un torneo di Padel e inizialmente si sono frequentati come amici per poi essere coinvolti sentimentalmente.

Grazie a lei, Totti è riuscito ad uscire dalla depressione e a ritrovare la serenità che aveva perduto da tempo. Intanto Ilary dopo le sue parole ha fatto sapere che non intende parlare altrimenti rovinerebbe una cinquantina di famiglie.