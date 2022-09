Controlli aeroporto di Fiumicino: multati 4 autisti abusivi

Ieri le forse dell’ordine hanno effettuato un controllo all’aeroporto di Fiumicino, dove hanno multato 4 autisti Ncc abusivi.

I Carabinieri li hanno sorpresi mentre procacciavano clienti fra i passeggeri che transitavano all’interno dello scalo aereo.

Controlli all’aeroporto di Fiumicino

I Carabinieri hanno effettuato dei controlli all’aeroporto romano di Fiumicino, dove sono stati sorpresi alcuni autisti abusivi di servizio noleggio conducente.

Questi cercavano clienti fra i passeggeri che transitavano nell’aeroporto e subito sono scattate le sanzioni nei loro confronti per un totale di 8mila euro.

L’operazione è avvenuta nella giornata di ieri ma quotidianamente avvengono controlli analoghi nella aree molto frequentate come appunto quelle aeroportuali.

I Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma infatti, sono impegnati ogni giorno in queste attività e l’aeroporto Leonardo da Vinci a Fiumicino è uno di quelli controllati.

Non c’è stata una segnalazione particolare a far mobilitare le forze dell’ordine, infatti queste sono sempre presenti per controllare eventuali attività illecite e monitorare in generale le condizioni di sicurezza all’interno dell’aeroporto.

La loro presenza è fondamentale per sventare furti e altri atti gravi ma anche per sanzionare persone disoneste come gli autisti protagonisti della vicenda di oggi.

Non sono stati resi noti i dettagli dell’operazione, infatti non è chiaro se il gruppo di conoscesse oppure se i falsi conducenti operavano singolarmente.

Ora dovranno pagare una multa salata e le auto sono state sequestrate.

Le sanzioni

Gli agenti hanno sorpreso 4 uomini che lavoravano abusivamente come autisti, cercando clienti proprio fra i passeggeri dell’aeroporto.

Le sanzioni amministrative che sono state applicate, sono complessivamente quantificate in 8mila euro.

Non è la prima volta che assistiamo a questo genere di azioni illecite e questo riporta i riflettori accesi su una questione davvero grave.

Gli autisti che operano in maniera illecita infatti, non solo evadono le tasse ai danni dei cittadini, ma soprattutto rubano il lavoro a chi invece è un trasportatore onesto.

Parliamo di tassisti e conducenti Ncc che lavorano regolarmente e svolgono un servizio professionale quotidiano non solo presso gli aeroporti ma anche in tante altri luoghi molto frequentati.

La multa dovrà essere pagata nel giro di pochi giorni altrimenti diventerà molto più salata, queste misure sono fondamentali per scoraggiare altre persone che pensano di farla franca e salvaguardare invece il lavoro onesto.

Attività di questo tipo sono purtroppo all’ordine del giorno per i Carabinieri.