“Ci passiamo 20 anni di differenza”, Romina ritrova il sorriso con lui: lo vediamo sempre in TV

Splendide notizie per la nota Romina Power, proprio lei finalmente ritrova il sorriso al suo fianco, a lui lo conosciamo tutti. Ecco tutti i dettagli a riguardo: chi è e come facciamo a conoscerlo.

In questi ultimi giorni si è discusso molto riguardo alla nota cantante proprio per via del sua vita sentimentale. Lei infatti è un personaggio molto apprezzato dal pubblico italiano e proprio per questo motivo infatti i suoi fan non sono solo ed esclusivamente interessati alla sua vita professionale, ma soprattutto alla sua vita sentimentale. Per molti anni lei è stata legata sentimentalmente con il noto Al Bano, con il quale ha condiviso molti anni della sua vita.

Gioie e dolori che hanno segnato particolarmente la sua quotidianità. Con lui appunto ha creato una famiglia ed è stato molto difficile allontanarsi definitivamente. Ad oggi però entrambi hanno preso strade completamente diverse. Nonostante questo però negli ultimi giorni è scoppiato nuovamente un putiferio mediatico per via di una confessione della nota cantante.

Pare appunto che lei stessa abbai affermato di aver trascorso una note insieme al suo storico ex, proprio quando i due si presentarono insieme sul palco dell’Ariston. I chiacchiericci su questo argomento però hanno lasciato spazio ad altre voci. Vediamo quindi insieme di che cosa si tratta realmente e cosa è successo negli ultimi giorni.

La famosa Romina follemente persa per lui, finalmente ritrova il sorriso: ecco tutti i dettagli

Come vi abbiamo già anticipato precedentemente in questo ultimo periodo sono vari gli eventi capitati ed i rispettivi chiacchiericci. Uno che ha attirato particolarmente l’attenzione però non riguarda in primo piano lei, ma la sua famiglia. Principalmente sua figlia, Romina Carrisi. Quest’ultima infatti ha attirato incredibilmente l’attenzione per via del suo avvicinamento sentimentale ad un noto uomo. Quest’ultimo infatti è molto più grande di lei, la differenza di età appunto ha fatto molto discutere.

Per chi non lo sapesse stiamo ovviamente parlando del noto Stefano Rastelli, il quale svolge un ruolo fondamentale per la televisione italiana. Lui appunto è un regista, il quale a differenza di Romina si occupa del dietro le quinte. Nonostante lo scalpore che ha generato il loro avvicinamento però i genitori della nota donna non sembrano affatto contrari alla loro relazione anche se la differenza di età è molta. Vi ricordiamo appunto che Stefano Rastelli ha ben 51 anni.

Anche se per molti è difficile comprendere bene il loro avvicinamento per i suoi genitori non è affatto così, questi ultimi infatti si sono ritrovati tutti insieme, festeggiando perfino i compleanni.